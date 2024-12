Celso Portiolli emociona ao mostrar momento com a mãe de 98 anos

Ao lado da mãe, que tem quase 100 anos, Celso Portiolli emociona ao surgir em foto com dona Dibe Portiolli; veja o momento especial

O apresentador Celso Portiolli emocionou ao compartilhar um momento com sua mãe, Dibe Portiolli, de 98 anos. Neste sábado, 08, o comunicador do SBT postou o registro com a senhora, que está próxima dos 100 anos, e chamou a atenção dos internautas.

Dormindo, o famoso surgiu dando a mão para a matriarca, que apareceu com um acesso no braço, mas o artista não contou o motivo. Celso Portiolli apenas comentou sobre conseguir ter um tempo valioso com a senhora.

"Hoje, no meio da correria da vida, encontrei um momento de paz que só o colo da minha mãe pode dar. Aos 98 anos, ela é minha fortaleza, minha história viva. Deitei no sofá, segurei sua mão e, sem perceber, o cansaço me levou. Dormi com o coração tranquilo, porque o amor dela é o meu maior descanso", postou em sua rede social.

É bom lembrar que, durante a pandemia, Celso Portiolli ficou sem ver a mãe. Após ficar dois anos sem abraçá-la, o apresentador pode reencontrá-la para matar a saudade e mostrou o momento em sua rede social.

Celso Portiolli sofre ataques após imitar vídeo de Eliana e se pronuncia

O apresentador Celso Portiolli sofreu ataques nos últimos meses após imitar o vídeo de Eliana anunciando sua contratação pela Globo. O funcionário do SBT então se pronunciou em seus stories e explicou o motivo de ter feito uma paródia com o registro de sua ex-colega de trabalho.

Depois de ter gravado igual a loira, descendo as escadas de sua casa para pegar o crachá para trabalhar e finalizar o vídeo com o símbolo do SBT, o comunicador contou que teve a atitude por saber que iria viralizar na internet. Além disso, ele falou que está muito contente em ter o Domingo Legal com sete horas de duração e que tem muito carinho por Eliana, sua grande amiga. Relembre o que aconteceu aqui!

