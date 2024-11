Causa da morte do músico Sergio Mendes é revelada

A causa da morte do músico brasileiro Sergio Mendes, que faleceu em setembro deste ano, foi revelada com mais detalhes pela imprensa internacional

Nesta terça-feira, 12, foi revelada a causa da morte do músico brasileiro Sergio Mendes. O site TMZ teve acesso ao atestado de óbito do artista, que faleceu em setembro aos 83 anos.

De acordo com a publicação, Sergio morreu de insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, condição que ocorre quando não há oxigênio suficiente no corpo.

O documento ainda menciona que o artista teve pneumonia por aspiração e lutava contra consequências da Covid-19.

Sergio ganhou um Grammy, dois Latin Grammys e foi indicado ao Oscar em 2012 pela música Real in Rio, presente no filme de animação Rio.

Morte

O pianista brasileiro Sergio Mendes faleceu aos 83 anos de idade no dia 6 de setembro, informou o Jornal O Globo. Ele morreu em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde vivia.

Sergio Mendes é um dos grandes nomes da música brasileira. Ele se consagrou como astro internacional ao fazer sucesso nos Estados Unidos com a união do samba com jazz. Ao longo de sua carreira, ele tocou com Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Baden Powell, Frank Sinatra e muitos outros ícones da música mundial.

Ele vivia nos Estados Unidos há cerca de 60 anos com sua família. O artista era casado com a cantora Gracinha Leporace, com quem estava junto há cerca de 50 anos e teve cinco filhos.

O músico Herb Alpert fez uma postagem emocionada para falar sobre sua relação com o amigo brasileiro e contou que ele morreu pacificamente.

"Sergio Mendes era meu irmão de outro país, faleceu tranquilo e pacificamente. Foi um verdadeiro amigo e músico extremamente talentoso que trouxe a música brasileira em todas as suas iterações para o mundo inteiro com elegância uma alegria", escreveu Alpert .

