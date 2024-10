Irmã de Rafael Miguel fala sobre justiça após anulação de julgamento

A irmã do ator Rafael Miguel, assassinado em 2019 com os pais, prestou uma homenagem à família após o julgamento ser anulado

Irmã do ator Rafael Miguel (1996-2019), Camilla Miguel usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem aos pais, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Miguel. O casal foi assassinado junto com o filho em junho de 2019. Paulo Cupertino, sogro do jovem à época, é suspeito do crime.

Por meio de seus stories no Instagram, Camilla resgatou uma foto especial dos pais em um dia de praia e mencionou a esperança de justiça no caso. A declaração da irmã de Rafael aconteceu após o julgamento, iniciado em São Paulo nos últimos dias, ser anulado.

"Hoje era aniversário de casamento civil de vocês (e o meu também). A leveza que recaiu em mim depois de dias tão no escuro, apesar do cancelamento, é com certeza vocês trocando no meu ombro e dizendo que a justiça vai vir. Só o amor de vocês e do Rafa prevalecem. Em todos nós", escreveu Camilla Miguel.

Segundo informações do 'G1', o Ministério Público abriu o caso com a acusação de que Paulo Cupertino teria cometido os crimes por não aceitar o namoro de Rafael com sua filha, Isabela Tibcherani Matias. O suspeito está preso desde o dia 16 de maio de 2022 e responde por triplo homicídio duplamente qualificado com motivo fútil

Na última quinta-feira, 10, aconteceu o primeiro dia de julgamento. Isabela e Vanessa Tibcherani, ex-companheira de Paulo Cupertino, prestaram depoimentos, mas não serão mais válidos. Isso porque o julgamento foi anulado após o réu destituir seu advogado.

Com isso, a Justiça precisará sortear novos jurados e marcar uma nova data. Além de Cupertino, também são réus dois amigos acusados de ajudá-lo a fugir.

Irmã de Rafael Miguel homenageia os pais - Reprodução/Instagram

Irmã de Rafael Miguel fala sobre prisão de Paulo Cupertino

Em 2022, a irmã do ator Rafael Miguel, Camilla Miguel, participou do programa Encontro, da Globo, para comentar sobre a prisão de Paulo Cupertino, que é o homem acusado de ter cometido o crime e estava foragido. Ela contou que ainda estava assimilando a notícia e esperava pela justiça.

"Confesso não sentir muita coisa, ainda não consegui processar tudo. Nós estamos no sentimento de que algo possa acontecer agora, talvez uma justiça seja feita, por mais que não tenhamos nenhum desfecho de como vai ser feito agora, mas foi um baque. Veio de repente", disse ela.