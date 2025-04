Famosos lamentam a morte do Papa Francisco, que partiu aos 88 anos

Depois do anúncio da morte do Papa Francisco, os famosos católicos escreveram mensagens para lamentar o falecimento do líder da igreja

A notícia da morte do Papa Francisco, batizado como Jorge Mario Bergoglio, comoveu os fiéis católicos ao redor do mundo. A morte dele aconteceu às 2h35 - horário de Brasília -/ 7h35 - horário local - desta segunda-feira, 21, aos 88 anos. Depois da confirmação do falecimento pelo Vaticano, várias celebridades e personalidades fizeram homenagens nas redes sociais. Confira:

Rei Charles III escreveu: "Minha esposa e eu estamos profundamente tristes em saber da morte do Papa Francisco. Nossos corações se sentem de certa forma acolhidos com a notícia de que ele conseguiu compartilhar suas bênçãos de Páscoa com a igreja e com o mundo que ele serviu com tanta devoção durante toda sua vida e ministério. O Santo Papa sempre será lembrado pela sua compaixão, sua preocupação com a unidade da Igreja e por seu compromisso incansável para as causas comuns a todas as pessoas com fé e a todos que trabalham em benefício do próximo. Sua crença, que se preocupava com a Criação é uma expressão existencial de fé em Deus, ressoada por tantos ao redor do mundo. Por meio do seu trabalho e carinho tanto pelas pessoas, quanto pelo planeta, ele tocou a vida de tantas pessoas. A rainha e eu lembramos com especial afeto nosso encontro com vossa santidade ao longo dos anos e estamos muito gratos por termos tido o privilégio de visitá-lo no início deste mês. Nós enviamos nossas condolências e profunda simpatia à Igreja que ele serviu com tanto amor e a todos os países pelo mundo que, inspirados por sua vida, estão em luto com essa perda devastadora desse seguidor cheio de fé de Jesus Cristo".

A atriz Whoopi Goldberg disse: "Ele foi o mais próximo, em muito tempo, que pareceu lembrar que o amor de Cristo envolvia crentes e não-crentes. Ele se sentiu mais como o Papa João 23, que tornou a crença real. Navegue no Papa Francisco com seu amor pela humanidade e risadas".

O apresentador João Kleber comentou: "Com profunda tristeza o mundo se despede do Papa Francisco, um líder espiritual que marcou a história com sua simplicidade, coragem e compromisso com os mais humildes. Sua voz sempre foi um apelo à paz, à justiça social e ao amor ao próximo, independentemente de crenças ou fronteiras. Em tempos difíceis, ele foi um farol de esperança e humanidade. Que seu legado continue a iluminar o caminho da Igreja e de todos que acreditam em um mundo mais fraterno".

A humorista Tata Werneck escreveu: "Papa, querido. Que simbólico partir na Páscoa. Deus te receba com todo amor". A atriz Helena Ranaldi comentou: "Papa Francisco, descanse em paz! Obrigada pelo importante legado de fé e humanidade!".

A atriz Cacau Protásio disse: "Foi incrível! Foi sonhador! Que momento abençoado meu Deus! Eu estou em estado de graça. O @franciscus é um Fofo, bem humorado, brincalhão… Agora é real. Sim eu tenho o WhatsApp do Papa! Obrigada Deus! Obrigada Deus! Obrigada Deus!".

O apresentador Luciano Huck declarou: "Hoje o mundo se despede de um dos maiores líderes do nosso tempo, um exemplo de caridade, humanidade, escuta acolhedora e justiça. Em 2017, eu e o @pefabiodemelo realizamos o sonho da Tia Socorro de conhecê-lo no Vaticano. Uma mulher que na sua simplicidade, muito se assemelha ao Papa. Dedicou sua vida a cuidar de mais de 300 crianças e jovens com deficiência ou vítimas de violência, abandonados nas ruas de Belém. Agora, eles devem se reencontrar no céu. Que possamos seguir o exemplo de solidariedade, amor e união deixado por Francisco!".

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, escreveu: "A humanidade perde hoje uma voz de respeito e acolhimento ao próximo. O Papa Francisco viveu e propagou em seu dia a dia o amor, a tolerância e a solidariedade que são a base dos ensinamentos cristãos. Assim como ensinado na oração de São Francisco de Assis, o argentino Jorge Bergoglio buscou de forma incansável levar o amor onde existia o ódio. A união, onde havia a discórdia. E a compreensão de que somos todos iguais, vivendo em uma mesma casa, o nosso planeta, que precisa urgentemente dos nossos cuidados. Com sua simplicidade, coragem e empatia, Francisco trouxe ao Vaticano o tema das mudanças climáticas. Criticou vigorosamente os modelos econômicos que levaram a humanidade a produzir tantas injustiças. Mostrou que esse mesmo modelo é que gera desigualdade entre países e pessoas. E sempre se colocou ao lado daqueles que mais precisam: os pobres, os refugiados, os jovens, os idosos e as vítimas das guerras e de todas as formas de preconceito. Nas vezes em que eu e @janjalula fomos abençoados com a oportunidade de encontrar o Papa Francisco e sermos recebidos por ele com muito carinho, pudemos compartilhar nossos ideais de paz, igualdade e justiça. Ideais de que o mundo sempre precisou. E sempre precisará. Que Deus conforte os que hoje, em todos os lugares do mundo, sofrem a dor dessa enorme perda. Em sua memória e em homenagem à sua obra, decreto luto de sete dias no Brasil. O Santo Padre se vai, mas suas mensagens seguirão gravadas em nossos corações".

