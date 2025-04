Como será o funeral do Papa Francisco? Saiba os detalhes do adeus

Papa Francisco morreu nesta segunda-feira, 21, aos 88 anos. O funeral dele acontecerá no Vaticano e será sepultado onde ele mesmo escolheu

O Papa Francisco morreu nesta segunda-feira, 21, aos 88 anos, após ficar com sua saúde debilitada em decorrência da pneumonia bilateral. Ele ficou internado por mais de 40 dias e recebeu alta hospitalar recentemente, mas sua saúde já estava abalada. A última aparição pública dele aconteceu no dia anterior a sua morte, no Domingo de Páscoa, durante a missa na Basílica de São Paulo. Agora, o Vaticano se prepara para o funeral do papa.

O funeral do papa acontecerá durante a Novendiales, que são os nove dias santos de luto. As cerimônias de despedida incluem as três estações, que representam os passos para a despedida, desde o anúncio até o sepultamento. Saiba como será:

Os três passos do luto

Assim que o Papa Francisco morreu, a primeira estação do funeral já começou. Ali, os religiosos fizeram três passos: a constatação da morte, a exposição do corpo e as orações. A partir disso, o corpo dele será embalsamado para que possa ser velado ao longo dos próximos dias e seu corpo será colocado em um caixão de madeira e zinco. O velório acontece na capela de Santa Marta e é feito por membros do Vaticano.

A segunda estação de luto acontece com o translado do corpo para a Basílica de São Pedro, que é seguido por celebrações e orações. O ritual será presidido pelo cardeal Camerlengo. Lá, o caixão ficará aberto para que os fiéis possam se despedir. Depois do fim da visitação, o corpo será levado para a missa de exéquias, que é a missa de corpo presente e conta com a presença de chefes de Estado, delegações de governo e fiéis. Então, o caixão é retirado da Basílica de São Pedro e colocado em frente a escadaria do local, perante a multidão presente. A missa acontece ao ar livre.

A terceira estação é o sepultamento, que deve acontecer entre 4 a 6 dias após a morte. O caixão será levado em procissão ao local do enterro. O próprio Papa Francisco escolheu o seu local de descanso final. Ele decidiu que será sepultado na Basília de Santa Maria Maggiore, em Roma, que é a primeira igreja no Ocidente dedica à devoção à Virgem Maria. O caixão passará pelo rito de imunação, que é a colocação do local do sepultamento.

