Cantor sertanejo morre aos 23 anos em um acidente em Santa Catarina

O cantor sertanejo Cezar Filho faleceu aos 23 anos de idade ao sofrer um acidente de trânsito na Serra de Santa Catarina

O cantor sertanejo Cezar Filho morreu aos 23 anos de idade. A morte dele aconteceu no domingo, 20, durante um acidente de trânsito na Serra de Santa Catarina.

De acordo com o site G1, o rapaz dirigia uma caminhonete quando colidiu com um carro. Ele ficou preso nas ferragens. Os bombeiros conseguiram retirá-lo com vida das ferragens, mas ele estava com ferimentos e não sobreviveu ao chegar ao hospital.

O velório dele aconteceu nesta segunda-feira, 21. Nas redes sociais, um amigo lamentou a morte dele. "Sentirei saudade de te ver aqui em casa depois do trabalho quase todo os dias dando risada e brincando. E é o que quero guardar de você, o rapaz alegre e feliz que você era. Guardarei você em meu coração", afirmou.

Causa da morte de atriz

No dia 16 de abril, o Gabinete do Médico Legista Chefe da cidade de Nova York revelou a causa da morte de Michelle Trachtenberg. A atriz que atuou em Gossip Girl e Buffy: A Caça Vampiros morreu aos 39 anos em fevereiro. Michelle foi encontrada desacordada em seu apartamento e a mãe dela chamou o serviço de emergência. A polícia nunca suspeitou de crimes.

A famosa passou por um transplante de fígado pouco tempo antes de sua morte e morreu naturalmente devido à complicações de diabetes, conforme informou o órgão ao jornal Deadline.

O Gabinete da cidade inicialmente afirmou que não realizaria autópsia, porque a família havia pedido por motivos religiosos. No entanto, após exames de laboratório a causa da morte foi confirmada.

O último trabalho de destaque de Michelle Trachtenberg foi como a Diane na série Criminal Minds.