Carlinhos Maia debocha após vídeo de funcionárias: ‘Relaxem’

Pode isso? Carlinhos Maia fala sobre vídeo polêmico em que funcionárias aparecem com influenciadora em seu reality

Nesta quarta-feira, 14, Carlinhos Maia reagiu ao vídeo polêmico que mostra funcionárias esfregando fezes no rosto de uma influenciadora do seu reality show, o ‘Rancho do Maia’. Em suas redes sociais, o apresentador e comediante pediu que as pessoas "relaxem" e explicou que a situação foi combinada para gerar entretenimento.

Para quem não acompanhou a polêmica, Carlinhos Maia, que convida influenciadores digitais para participar de um confinamento improvisado em seu rancho, exibiu uma situação inusitada. Em um vídeo, uma das participantes, conhecida como Debochada, é amarrada por funcionárias, que esfregam esterco em seu rosto como forma de punição.

Através de seu perfil no Instagram, Carlinhos afirmou que, para quem acompanha seu programa, essa situação é corriqueira. Ele garantiu que tudo foi realizado com consentimento e faz parte de uma encenação com a influenciadora. Além disso, declarou estar cansado das tentativas de cancelamento nas redes sociais devido ao programa.

"Vocês que seguem já sabem, mas aos que sempre buscam deturpar tudo, a debochada estava atuando. Ela trouxe as funcionárias para o enredo dela. Ela passa a temporada toda 'humilhando', 'mandando' nas meninas. No fim, elas se vingam. Inclusive, ideia delas mesmas. Então, relaxem, tem muito teatro aqui, ninguém é obrigado a nada”, disse.

Em seguida, Carlinhos debochou da repercussão: "São quase 8 anos tentando me cancelar, não perceberam que não paro nunca? Amo que vocês me deixam ainda mais famoso, mais rico e ainda mais popular. Olha a quantidade de gente que ama e quem odeia, bem-vindos. Quanto mais vocês reproduzirem meus vídeos, mais gente vem e fica", disparou.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que uma brincadeira gera polêmica no reality de Carlinhos. Durante uma dinâmica na última edição, o humorista fez uma brincadeira e tratou uma influenciadora digital, que faz a personagem chamada Debochada como um animal. No entanto, a atitude não foi bem recebida e o comediante recebeu críticas nas redes sociais.

