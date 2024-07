Carlinhos Maia fala do sonho de ser pai com Lucas Guimarães: 'Cabeça de grávida'

Juntos há mais de uma década, o influenciador Carlinhos Maia e o marido, Lucas Guimarães, já sonham em aumentar a família com método estrangeiro

O influenciador Carlinhos Maia já tem planos futuros com o marido, Lucas Guimarães, desta vez, envolvendo o aumento da família dos dois. Em entrevista a Quem, o criador de conteúdo se abriu sobre o método escolhido pelos dois para terem um filho: a barriga de aluguel.

Embora o método seja bastante conhecido pelos brasileiros, Carlinhos e Lucas, assim como diversas famílias, deverão recorrer ao processo no exterior, em países onde a prática é permitida.

"Estou com cabeça de grávida. Estamos buscando os trâmites para ter nossos bebês. Vocês vão ser titios e titias em breve",declarou o artista ao seguidores nas redes. Apesar do desejo de se tornar pai, Carlinhos garantiu que ele e Lucas não imaginam uma grande família e pensam em ter apenas dois filhos.

Lucas e Carlinhos estão juntos há cerca de 14 anos, o que amadureceu as ideias do casal, como apontou o influenciador: "Tenho 33 anos, não atropelamos nada. Meu coração está dizendo: 'sim, está na hora de ser pai", ainda disse ele na ocasião.

Já em entrevista, o artista deu atualizações sobre como segue o procedimento: "Vamos buscar métodos fora do país, barriga de aluguel mesmo. Gostaria de saber como é ter alguém exatamente com o meu DNA", disse ele.

Saiba como funciona o método escolhido por Carlinhos e Lucas

A "barriga de aluguel" serve como um complemento à pratica de fertilização in vitro. No Brasil, a prática não é autorizada pelo Conselho Federal de Medicina, em decorrência de seu caráter comercial, porém a "barriga solidária", quando não há remuneração pelo processo, é um meio legal para as famílias que desejam filhos.

Como muitas famílias brasileiras, Carlinhos e Lucas, recorrerão à barriga de aluguel no exterior, que é permitida em países como Bélgica, Holanda, Estados Unidos, Geórgia, Canadá, Grécia, Austrália e Índia. Além dos influenciadores, Kim Kardashian, Cristiano Ronaldo, Paulo Gustavo (1978-2021) e outros famosos já pagaram pelo procedimento