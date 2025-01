Cantora gospel Camila Campos celebra cura do câncer de mama: 'Milagre'

Cantora gospel Camila Campos, que foi diagnosticada com câncer de mama no ano passado, afirmou que os nódulos sumiram e celebrou a notícia

Em suas redes sociais, Camila Campos sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 600 mil seguidores.

A cantora gospel foi diagnosticada com um câncer de mama em meio à gestação da segunda filha, fruto do seu relacionamento com Léo Zagueiro.

Nesta quinta-feira, 16, a famosa publicou em sua conta no Instagram um vídeo em que aparece na praia e celebrou a sua cura. "Aos 35 anos, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Hoje, aos 36, meus nódulos sumiram e eu estou comemorando o meu aniversário na praia. Glória a Deus, feliz aniversário para mim", disse ela.

Na legenda, Camila agradeceu a Deus por sua recuperação. "Quer ouvir mais um milagre? Assiste esse vídeo e deixa uma palavra de benção para mim, tá? Hoje estou celebrando este milagre, a vida, o poder de Deus aperfeiçoado na minha fraqueza. Os nódulos do câncer de mama já sumiram para glória de Deus e eu, sigo vencendo no Senhor! Hoje estou comemorando meu aniversário e mais do que isso, estou comemorando o milagre que Deus está fazendo na minha vida! Obrigada meu Deus, porque o Senhor me tirou uma cama de hospital e me trouxe para a praia para me mostrar que Ele faz do doente, saudável, do fraco, forte, do cansado, forte!!!! Esse é o meu Deus! Te amo Deus! Gratidão", escreveu.

Camila e Léo são pais de Bela, de três anos, e Sofia, de cinco meses.

Festa

A cantora gospel Camila Campos usou as redes sociais para dividir com os seguidores alguns registros especiais do aniversário da filha mais velha, Bela. A pequena, fruto de seu casamento com o ex-jogador de futebol Leo Zagueiro, completou três anos de vida e ganhou uma festinha temática para celebrar a data.

Por meio de seu Instagram oficial, Camila abriu um álbum de fotos da família no evento. Esbanjando fofura, a aniversariante posou ao lado dos pais e da irmã caçula, Sofia.

Nas imagens, é possível perceber detalhes da decoração, que teve como tema a animação Frozen. A pequena aproveitou a festa ao lado de familiares e amigos. "Três anos da Bela", escreveu Camila Campos na legenda da publicação.

Além dos cliques, a cantora gospel também compartilhou um vídeo de momentos especiais da comemoração, que contou com apresentação de personagens do filme infantil. "Obrigada a cada um que participou desse momento tão especial para nós e a todos que estão nos acompanhando por aqui também! Feliz aniversário, Bela!", declarou a artista.

