Camareira de Silvio Santos fala sobre segredos do apresentador: ‘Serei fiel’

Ela sabe tudo! Camareira de Silvio Santos compartilha o que ouvia nos bastidores e promete preservar segredos após a morte do apresentador

Neste domingo, 18, Celso Portiolli assumiu o comando das homenagens póstumas a Silvio Santos no SBT. Durante os tributos, ele recebeu uma convidada muito especial, Raimunda, que foi camareira do ícone da televisão brasileira por 32 anos. Em seu relato, ela revelou conhecer muitos dos segredos íntimos do apresentador, mas garantiu sua lealdade.

Grande amigo do dono do baú, Portiolli revelou que muitas coisas aconteciam no camarim do chefão da emissora, mas destacou que a funcionária nunca expôs nenhum detalhe. Exatamente por esse motivo, ela continuou trabalhando com o apresentador por mais de três décadas, mantendo total discrição e o respeito pelo ícone da televisão.

“Você se lembra das minhas conversas com ele? Você já escutou muita coisa minha e dele ali, né?”, Portiolli perguntou. Em resposta, Raimunda garantiu que os segredos dos apresentadores estão guardados a sete chaves: “Mas graças a Deus, nunca falei nada, o que eu ouvia, ficava lá. Nunca saiu uma palavra”, ela declarou.

Portiolli ainda afirmou que teve conversas muito calorosas com o amigo em seu camarim e até relembrou que gravou uma fita para o apresentador. Raimunda disse recordar dos momentos especiais entre eles, mas mais uma vez, afirmou que não pretende expor os segredos de Silvio Santos: “Serei fiel eternamente”, declarou.

🚨VEJA: Em homenagem para Silvio Santos, a camareira do apresentador disse que ouviu conversas dentro do camarim dele e que jamais contaria para alguém.



pic.twitter.com/w7ERqiimCx — CHOQUEI (@choquei) August 18, 2024

Para finalizar, Celso agradeceu o empenho da funcionária e a abraçou. Mais cedo, ele revelou que, durante o luto pela partida de Silvio Santos, pediu ajuda divina e imaginou a voz do dono do baú incentivando a continuar com seu trabalho: “Eu hoje quando acordei, fiquei pensando: 'como que eu vou fazer uma homenagem ao Silvio Santos?”, disse.

“Como eu vou controlar estando no mesmo estúdio que ele gravava na televisão, que é dele, estacionando na vaga ao lado dele?' Primeira coisa que eu fiz foi pedir pra deus me dar força, a segunda eu imaginei uma ordem dele como tantas vezes ele me deu desafios pra fazer”, Portiolli contou visivelmente emocionado.

Família de Silvio Santos colocou recado na frente do cemitério:

O sepultamento do corpo do apresentador Silvio Santos aconteceu na manhã deste domingo, 18, no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo. A cerimônia foi restrita e com a presença apenas da família e dos amigos mais próximos. Logo na entrada do cemitério, a família pediu para colocarem a reprodução da carta que escreveram sobre este momento de luto.

“Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer. Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês. De guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez”, informaram.