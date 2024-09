Viih Tube cancela compromissos por recomendação médica: 'Inflamado'

Viih Tube contou que precisou cancelar alguns compromissos profissionais devido a um problema de saúde e precisará ficar de repouso absoluto

Nesta terça-feira, 17, Viih Tube contou aos seus seguidores que irá cancelar os próximos eventos de divulgação do livro Tô Grávida! O Que a Gente Faz Agora?, que ela escreveu em parceria com o marido Eliezer. A digital influencer revelou em seu Instagram Stories que precisará ficar de repouso por recomendação médica.

"Gente, vim trazer uma notícia não tão boa para a galera de Sorocaba e São José que estavam esperando o evento. Eu já começo falando que eu estou ótima, o Ravi está ótimo, está todo mundo bem. Não é nada sério, nada grave. Mas eu vou ter que cancelar os eventos", começou ela, que está grávida do segundo filho Ravi. Ela e Eliezer já são pais de Lua, de um ano.

Em seguida, a famosa deu mais detalhes do seu quadro de saúde. "Ontem, rolou em Campinas, foi maravilhoso. Eu já estava fazendo eventos mais intimistas, com todo mundo sentadinho, com menos pessoas para não ser tão cansativo. Como é em um lugar público, pode dar multidões e eu queria que fosse bem organizado. Eu queria fazer isso nas outras cidades, só que foi muito mais desgastante do que eu imaginava. Eu estou com o ciático inflamado, não é nada grave. Mas dói demais, são dores muito fortes. Retornei no meu médico hoje e ele falou 'Viih, é melhor você ficar em repouso absoluto. Você está com 30 semanas'. Ainda é cedo para eu começar ter dores tão fortes como eu estou tendo. Eu realmente esperava que eu fosse dar conta, mas a gente tem que ver os sinais do nosso corpo quando não está saudável".

Para concluir, Viih garantiu que está tudo bem com sua gestação, mas que é preciso seguir as recomendações médicas. "Nesse momento, eu sei que vai ser desgastante muito tempo na mesma posição, muitas horas no carro, muitas horas sentada. Meu médico pediu repouso absoluto e achou que os sinais que eu estou dando não são bons para o período que eu estou de gestação. Lembrando que está tudo bem, está tudo nornal, mas eu também não vou contra a recomendação médica", finalizou.

Crise de choro

A influenciadora e empresária Viih Tube usou seus stories no Instagram para contar que teve uma crise de choro. Ela relatou que se atrasou devido a compromissos profissionais e, por isso, não conseguiu colocar a filha Lua, fruto de seu relacionamento com Eliezer, para dormir.

E ela detalhou: "Essa sou eu depois de uma crise de choro porque trabalhei desde às 6h da manhã e jurava que ia chegar a tempo para tomar banho com a Lua e colocá-la para dormir, [mas] cheguei e [a bebê] já estava dormindo".

"Me senti uma mãe horrível", confessou. "Meu Deus, eu não conseguia parar de chorar. Não sei se é a gravidez também que intensifica as coisas e o chororô... porque sei que ela fica me esperando todo dia para esse nosso momento."