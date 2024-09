Jade Picon lamenta morte da avó: 'Sempre tive medo'

Jade Picon usou as suas redes sociais para lamentar a morte da avó e fez uma bonita homenagem relembrando alguns registros com a matriarca

Em suas redes sociais, Jade Picon sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 22 milhões de seguidores. Nesta terça-feira, 17, a atriz usou a sua conta no Instagram para lamentar uma triste notícia.

Em seu Instagram Stories, a artista publicou uma foto em que aparece abraçada com a avó e lamentou a morte da matriarca. "Hoje, um pedacinho de mim se foi e virou o que sempre foi na minha vida: um anjo", escreveu ela.

Em seguida, Jade relembrou alguns registros em que aparece com a avó no hospital e admitiu que sempre teve medo dessa despedida. "Toda vez que a gente se via, você pedia uma foto para recordação e dessa vez não foi diferente. Sempre tive medo desse dia chegar e de viver em um mundo em que você não estivesse mais aqui. Dói muito, mas hoje sei e sinto que vamos estar sempre conectadas. Já estou com muitas saudades, cuida de mim daí".

Para concluir, Jade Picon postou uma foto em que está de mãos dadas com a avó e garantiu que terá força para enfrentar o momento difícil. "Vou ser forte como você me ensinou", disse ela.

Mudanças no visual

A influenciadora digital e atriz Jade Picon está radiante desde que soube que faria um novo papel nas telinhas! Após interpretar Chiara na novela Travessia, da TV Globo, a famosa estará no longa-metragem Cinco Júlias.

Bastante empolgada com a profissão, Jade abriu o coração e falou um pouco sobre o novo projeto. Em entrevista ao Portal LeoDias, a ex-participante do BBB 22ainda revelou que faria mudanças radicais em seu visual para interpretar personagens futuras.

"Eu ainda não posso falar muito, mas estou muito feliz. A gente estava gravando agora lá em Foz do Iguaçu, nas Cataratas. Eu nunca tinha ido, e é apaixonante. Está ficando muito lindo", declarou Jade Picon, celebrando a estreia nos cinemas.

Recentemente, Jade deixou os fios escuros para trás e surgiu com o cabelo loiro para as gravações do filme Cinco Júlias. Apesar da mudança não ter sido muito radical, a atriz contou que não pensaria duas vezes caso recebesse uma proposta em relação ao visual. Jade Picon explicou que aceitaria inclusive raspar as madeixas.

"Gente, eu sou muito desapegada do meu cabelo, de verdade. Meu sonho, inclusive, é raspar algum dia para alguma personagem. Eu sou desapegada real e acho que, assim, quando tem um propósito, algum trabalho, um novo projeto, eu me jogo e me amarro", garantiu a estrela.