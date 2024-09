'Teste de paciência', disse Poliana Rocha que fez um desabafo em suas redes sociais, nesta terça-feira, 17, ao lado do cantor

Nesta terça-feira, 17, Poliana Rocha usou os Stories do Instagram para fazer um pequeno desabafo. De forma descontraída, a influenciadora mostrou o marido, o cantor Leonardo vendo um vídeo no celular e comentou: "Gente, esse Leonardo é chato. Tem uma hora que ele está com esse vídeo aberto só com essa musiquinha. Não sei o que faço", começou a avó do José Leonardo, que nasceu recentemente.

A influenciadora acrescentou: "Tem uma hora que ele só escuta o mesmo vídeo. É só para me irritar, tenho certeza. É um teste de paciência, vocês não sabem o que é isso. Colocou de novo [o vídeo]", contou ela. Poliana acabou rindo da situação e declarou: "Acho que vou morrer um pouquinho".

Poliana Rocha mostra quarto dos netos

Nesta segunda-feira, 16, que o quarto de seus três netos, filhos de Zé Felipe e Virginia Fonseca, já está praticamente pronto após alguns meses de reforma para redecorá-lo para a chegada do terceiro neto.

Após o ambiente, que era do esposo da apresentadora do SBT, servir de espaço para Maria Alice e Maria Flor na casa dos avós, agora, o cômodo é um espaço para o trio. A influenciadora então exibiu o lugar com os móveis em tons de marrom e verde e outros detalhes.

Em tons de verde, o quarto recebeu uma decoração fofíssima com vários elementos da natureza. Nas paredes, florestas, animais e outros desenhos foram feitos, além dos nomes das crianças gravados. Já no teto foram colocados lustres em formato de nuvens.

Poliana Rocha mostra com detalhes o rosto de José Leonardo e faz comparação

Vovó coruja, Poliana Rocha não perdeu a oportunidade de ver o nascimento de José Leonardo de perto no domingo, 08. Após o momento emocionante, a esposa do cantor Leonardo babou pelo neto caçula, o terceiro filho de Zé Felipe com Virginia Fonseca.

Em sua rede social, a loira compartilhou um clique do bebê usando um look verde e mostrou com detalhes o rostinho do recém-nascido. Babando com suas bochechas e traços, Poliana Rocha viu semelhança entre o nariz dele e o seu.