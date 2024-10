Caco Ciocler surpreende fãs ao revelar seu verdadeiro nome: 'Chocada'

Não sabiam? O ator Caco Ciocler surpreendeu muitos seguidores das redes sociais ao revelar qual é o seu verdadeiro nome

Caco Ciocler surpreendeu os seguidores das redes sociais ao revelar o seu verdadeiro nome. Neste domingo, 6, aconteceu as eleições municipais e ele mostrou que cumpriu o seu papel de cidadão.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ator compartilhou a foto do comprovante de votação e falou sobre como é importante ir votar. "Se você não decide, alguém decide por você!", escreveu ele na legenda da publicação.

Apersar de muito concordarem com o post, o que realmente acabou chamando a atenção foi o nome completo de Caco: Carlos Alberto Ciocler. Nos comentários, muitos seguidores se mostraram surpresos.

"Pensei que seu nome fosse caco mesmo", confessou uma seguidora. "Nunca soube que seu nome é Carlos Alberto", disse outro. "Jurava que você se chamava Caco", falou uma fã. "O que? Você não se chama Caco?", se surpreendeu mais um. "Chocada que se chama Carlos Alberto. É um nome bonito também", comentou uma admiradora.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caco Ciocler (@cacociocler)

Caco Ciocler compara rótulo de galã com novo personagem

Caco Ciocler vive um policial corrupto no filme Passagrana, que já estreou nos cinemas de todo Brasil. Considerado galã das novelas, o ator descarta o título e diz que sua personagem também segue pelo mesmo caminho, apesar de ser um homem firme e de aparência atrativa.

"Quando eu li o roteiro eu lembro dele ser tão presente assim, na história. Eu acho que na montagem ele ficou muito presente, o que me surpreendeu também positivamente. Essa coisa do galã, é engraçado porque a gente teve como referência, na caracterização dele, o grupo real que existe no Instagram de policiais, chama policiais gatos, uma coisa assim, policiais galãs, e tem uma página que são de policiais, então o corte de cabelo, a barba, é meio o estilo desses caras, então tem um pouco esse apelo de policial que se cuida, que corta, pensa no seu visual", diz ela em entrevista à CARAS Brasil. Confira!