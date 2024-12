Caco Ciocler diz que faculdade de Biologia o ajudou na atuação: 'Me tornei um artista melhor'

Em entrevista à CARAS Brasil, Caco Ciocler também faz homenagem aos professores e lamenta precarização do ensino público no país

Caco Ciocler(53) encerrou 2024 com chave de ouro: o ator se formou em Biologia com nota 10 em seu trabalho final. Dono de papéis marcantes, ele não esconde que gosta de estudar e afirma que a faculdade o ajudou positivamente na carreira artística após um momento de cansaço.

"Estava com vontade de voltar a estudar a existência de uma maneira mais concreta, mais palpável", explica Caco Ciocler à CARAS Brasil. "Estava um pouco cansado das armadilhas do ego, de alguns processos egoicos, em relação a questões e sofrimentos intangíveis que acompanham minha profissão."

O artista conta que se surpreendeu quando percebeu, em meio aos estudos, estar sendo jogado de volta ao "assombro da existência" e, consequentemente, para sua profissão. "Sem dúvida, me tornei um ser humano, artista, ator e diretor melhor, depois da biologia. Porque ela me devolveu isso."

Ciocler diz que, antes de fazer a novela O Rei do Gado (1996, Globo) estudava Engenharia, mas precisou interromper a faculdade devido aos trabalhos. Agora, ele teve a oportunidade de estudar a Biologia, algo que sempre o fascinou, e se encantar pela microbiologia e pela existência humana.

"É tanta inteligência no nosso corpo e a nossa existência é tão sagrada, que você fica com uma outra dimensão da existência e do quanto é raro a possibilidade de estar vivo", completa. "A Biologia sempre foi uma coisa que me fascinou."

Ele aproveita para agradecer aos integrantes do Laboratório de linfócito do instituto de Biofísica da UFRJ, a parceira com o laboratório de microbiologia do mesmo instituto, sob coordenação do prof Leonardo Nimrichter, em que ele desenvolve uma pesquisa, e ao seu supervisor, André Valle. O artista também lamenta a precarização do ensino público e das pesquisas no Brasil.

"É impressionante o que se faz no Brasil, o tanto de gente boa trabalhando com pesquisa. E ao mesmo tempo, é uma precarização muito triste. É uma tristeza porque são pessoas geniais que fazem milagres, apesar dessa precarização. Imagino se tivessem as condições mínimas de trabalho, onde a gente não chegaria. Queria fazer essa homenagem a eles, que me ensinaram tudo."

