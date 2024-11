Bukassa Kabengele, de Mania de Você, não abre mão da cultura africana: 'Me guia em tudo'

Em entrevista à Revista CARAS, Bukassa Kabengele recorda a infância no Congo e reforça a importância das raízes africanas

Apesar de ter chegado ao Brasil com cerca de 10 anos de idade, Bukassa Kabengele(54) assegura que não abre mão da cultura africana. Nascido na Bélgica, o ator de Mania de Você (Globo) viveu com a família no Congo durante a infância e carrega os valores até os dias de hoje.

"A minha educação e relação com a família são totalmente africanas. A minha criança interna nunca foi brasileira. Ela me guia em tudo no sentido profundo do meu inconsciente", explica Bukassa Kabengele , em entrevista à Revista CARAS.

"Trago sequelas de sotaque, de olhar do mundo, de comportamento e movimentos corporais dessa origem. Todas as minhas memórias de infância são do Congo. Minha alma é africana", acrescenta o artista, que sabe da importância do protagonismo para artistas negros no audiovisual.

"Nos três últimos anos, tivemos uma mudança expressiva para melhora em termos quantitativos e qualitativos em papéis com protagonistas negros. Mas tudo isso é ainda muito recente", diz Kabengele, que se vê completamente envolto na luta e na busca de mais espaço.

"A realidade do racismo e suas sequelas no Brasil são muito graves, profundas e históricas. Ainda há muito por fazer. A representatividade traz novos olhares e referências, mas precisa estar alinhada a uma educação antirracista, com políticas públicas e ações afirmativas", pontua.

BUKASSA KABENGELE REPETE PARCERIA COM GABZ EM MANIA DE VOCÊ

"Já podemos pedir música no Fantástico!". É assim que Bukassa Kabengele define a relação com Gabz(25), com quem divide as telas em Mania de Você. Intérprete de Marcel, ele vive o pai de Viola, celebra poder ser o pai da atriz pela terceira vez na ficção. "É muito bom fazer parte de um projeto de tamanha excelência. Investimos numa relação de afeto e amizade entre pai e filha."

"Tenho um grande carinho e admiração pela Gabz, uma jovem e excelente atriz. A nossa relação é de muito respeito, admiração mútua, parceria e confiança. Compartilhamos visões de mundo no que se refere à negritude e valores culturais", completa o ator.

