Bruno Gagliasso relembra noivado com Danielle Winits

Durante o programa Surubaum, Bruno Gagliasso relembrou seu noivado com Danielle Winits na frente da esposa Giovanna Ewbank

Nesta terça-feira, 6, Danielle Winits foi uma das convidadas do programa Surubaum, apresentado por Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. Na ocasião, os atores relembraram o antigo romance que viveram.

Bruno e Danielle assumiram o namoro no final de 2003, ficaram noivos nove meses depois, mas o relacionamento chegou ao fim em setembro de 2004. O namoro foi tão intenso que Danielle chegou a tatuar a letra "B" na perna. Após o término, a tatuagem se transformou em "Believe", que significa "acreditar" em inglês.

Um dos assuntos do programa foi ter relações sexuais após o término e em 2005 Bruno e Danielle viraram notícia após se trancarem em um depósito de bebidas durante o Desfile das Campeãs, no Rio de Janeiro. "Eu lembro de uma de vocês, saiu em tudo quanto é revista. Saiu em todas as capas os dois no camarote", disse Giovanna.

"Nós éramos jovens", argumentou Bruno. "Você era, né?", retrucou Gioh, que tinha 29 anos na época, enquanto Bruno tinha 21.

Rancho luxuoso

Em entrevista à Casa Vogue publicada na última segunda-feira, 5, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank abriram as portas de seu rancho luxuoso localizado na serra do Rio de Janeiro! Em um terreno de 280 mil m², o casal priorizou um local com matérias-primas naturais para partilhar bons momentos ao lado dos filhos.

Durante o bate-papo, Giovanna explicou que quando Zyan, o filho mais novo, nasceu, a pandemia estava em seu ponto mais crítico. Isolados em casa com os filhos Titi e Bless, eles decidiram que a prioridade naquele momento seria focar em um convívio familiar saudável. “Queríamos estar juntos em um lugar especial, que concretizasse o sonho de ter um refúgio remoto, longe da cidade grande e repleto de vegetação e animais. Para as crianças, sabíamos que seria valioso proporcionar uma infância mais livre, sem frescuras, em contato com uma natureza mais intocada”, disse ela ao veículo.

"Construímos o visual dos ambientes aos poucos, sem pressa, mas sempre de olho na sustentabilidade e nas criações de nomes brasileiros", completou Bruno.