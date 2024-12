Bruno de Luca recorda época da escola: 'Herdava as coisas usadas do meu irmão mais velho'

Em entrevista à CARAS Brasil, Bruno de Luca reforça a importância da educação e comenta decisão de abordar o amadurecimento nas redes sociais

Bruno de Luca(42) se declara um "apaixonado por conhecimento" e não esconde como a época do colégico foi marcante em sua vida. Por isso, até hoje, o artista se envolve em projetos para tornar os estudos melhores para outras crianças —como fez neste ano, ao apoiar o Ajude uma criança a voltar para a escola.

"Estudei muitos anos em um colégio católico e foi uma fase muito marcante na minha vida. Meus amigos brincam que sou o louco dos cursos, estou sempre querendo aprender algo novo", conta Bruno de Luca , à CARAS Brasil. "Lembro de quando era pequeno, sempre ficava animado querendo material novo, mas na verdade acabava herdando as coisas usadas do meu irmão mais velho."

Pensando nisso, o diretor se uniu à campanha que visa doar mochilas e materiais escolares novos para crianças carentes, deixando-as ainda mais animadas para o ano letivo seguinte. Também apresentador, ele afirma que a escola Maple Bear também já foi importante em sua vida, ajudando sua secretária Rosane, e a filha dela, Sophie.

"Eles deram uma bolsa de 100% para a filha da minha secretária, que dificilmente ia ter uma oportunidade dessa. Eles são vizinhos de uma escola pública e a diferença é bem grande. Mas, estão sempre preocupados em se aproximar, ajudar e trocar experiências. Recentemente reformaram a quadra da escola pública. Acho isso muito lindo e quero fazer parte."

O artista ainda conta que essa não é a única atitude que toma para ajudar outras pessoas. Recentemente, por exemplo, ele divulgou o trabalho do motorista Diones Coelho da Silva (42), que esteve envolvido no casoKayky Brito (35). "Desde a pandemia, de tempos em tempos eu abro um espaço no meu Instagram pra divulgar o trabalho de micro empreendedores."

Ele também se tornou assunto ao falar sobre seus fios grisalhos e amadurecimento. O ator assegura que, apesar da web ter interpretado como um desabafo, foi apenas uma troca. "Há muito tempo queria falar sobre esse assunto que é meio tabu, e resolvi abrir a câmera e falar o que vinha na minha cabeça. Muitas mulheres comentaram, mas os homens continuam não querendo muito falar sobre."

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE BRUNO DE LUCA NO INSTAGRAM: