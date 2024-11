Grávida, Brunna Gonçalves exibe barriga em dia na praia com Ludmilla

A dançarina Brunna Gonçalves e a cantora Ludmilla curtem o calor do Rio de Janeiro na praia da Reserva em dia de folga

Na tarde desta quinta-feira, 28, a dançarina e influenciadora Brunna Gonçalves foi clicada ao lado da mulher, a cantora Ludmilla, na Praia da Reserva de Marapendi, Zona Oeste do Rio de Janeiro. À espera do primeiro filho, as duas tentaram fugir do calorão de 40ºC graus da cidade e foram se refrescar no mar.

Na ocasião, a artista exibiu a barriguinha em seu biquíni de cortininha vermelho. As imagens mostram que as celebridades mergulharam e foram vistas conversando na areia da praia.

Vale lembrar que Ludmilla e Brunna estão juntas desde 2018, e casaram-se em 2019. A duas anunciaram a gravidez de Gonçalves durante um show em São Paulo há poucas semanas.

Como Brunna se submeteu a uma lipoaspiração do tipo LAD, que foca na definição dos músculos, os 'gominhos' da barriga são evidentes, ainda que ela apresente a nova silhueta de mamãe. Internautas divertiram-se sobre o herdeiro do casal ser um 'bebê musculoso' devido a boa forma da mamãe. "Ao invés de leite ninho, a criança vai descer o whey protein", "lipo LAD funcionando até na gravidez, muito diva", "Já vai crescer no foco pro Mr Olympia", brincaram.

Gravidez

Em dezembro de 2023, Brunna Gonçalves e Ludmilla revelaram ao Fantástico o desejo de aumentar a família. Ludmilla contou que o desejo da maternidade veio depois da relação com a dançarina, que sempre sonhou em ser mãe.

Em entrevista, Brunna contou que a sua fertilização foi pelo método Ropa: sigla para recepção de oócito da parceira. Um óvulo da Ludmila foi fecundado pelo sêmen de um doador e transferido para o útero da dançarina.

A gravidez foi revelada durante o Numanice 3, em São Paulo.