Bruna Biancardi revela momentos especiais com a família na Arábia Saudita

Bruna Biancardi compartilha álbum de fotos com familiares e amigos durante temporada ao lado de Neymar Jr na Arábia Saudita

Neymar Jr está prestes a retornar aos campos com seu time, o Al-Hilal, na Arábia Saudita. Por isso, ele está passando uma temporada por lá ao lado da namorada, Bruna Biancardi, e da filha, Mavie. Em suas redes sociais, a influenciadora compartilhou um álbum de fotos mostrando a visita de amigos e familiares durante sua estadia nos Emirados Árabes.

Através do feed de seu perfil no Instagram, Bruna compartilhou um álbum de fotos mostrando momentos especiais na mansão onde ela e o jogador de futebol estão hospedados atualmente. Entre os registros, ela postou cliques dela na piscina, ao lado do namorado e de sua filha, além de alguns familiares e amigos próximos.

Na sequência, Bruna incluiu fotos de sua filha brincando com Davi Lucca, o primeiro herdeiro do craque, que acaba de completar 13 anos e é fruto de um antigo relacionamento do jogador com a empresária Carol Dantas. Aliás, o primogênito passou uma temporada na casa do pai com sua mãe, seu padrasto Vinícius Martinez, e o irmão caçula, Valentin, de quatro anos.

Bruna também recebeu a visita de sua irmã, a nutricionista Bianca Biancardi, e o namorado, o empresário Bruno Hernandes Gallegos, que aparecem se divertindo com a sobrinha nos registros. Além disso, amigos como a fotógrafa Anna Muradás, a influenciadora Bianca Coimbra, e claro, alguns dos ‘parças' do jogador de futebol.

Na legenda, Biancardi agradeceu a visita: “Dumpzinho desses dias gostosos com pessoas especiais”, escreveu a influenciadora digital, que recebeu muitos elogios por compartilhar os registros dos momentos em família nos comentários. Vale destacar que Bruna revelou que reatou seu relacionamento com Neymar em julho deste ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

“Ele já errou muito comigo, e sabe disso. Mas aposto que já erraram com você, ou que você já errou com alguém. A diferença é que a nossa vida é exposta. Conheço histórias iguais e piores - não estou normalizando, afinal ninguém gosta de passar por isso. Não foi fácil. Ficamos longos meses separados e depois de muitas conversas decidimos em julho, voltar”, ela declarou.

