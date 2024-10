Bruna Biancardi se manifesta sobre suposta indireta de Amanda Kimberlly: ‘É doentio’

Bruna Biancardi rompe o silêncio e pede maturidade após Amanda Kimberlly curtir comentários polêmicos envolvendo as filhas de Neymar Jr

Na última terça-feira, 15, Bruna Biancardi quebrou o silêncio e se manifestou sobre uma suposta rivalidade entre as filhas de Neymar Jr. Em suas redes sociais, a influenciadora digital decidiu se pronunciar nas redes sociais após notar que Amanda Kimberlly, ex-affair do jogador, curtiu comentários negativos envolvendo sua família.

Tudo começou quando Amanda Kimberlly curtiu algumas mensagens controversas de seguidores em suas redes sociais. Nos comentários, fãs criticaram o comportamento da atual namorada de Neymar, e mencionaram uma suposta rivalidade entre as ex e as filhas do jogador: Mavie, de um ano, filha de Bruna, e Helena, de três meses, filha de Amanda.

“A outra lá tá incomodada e insegura com Amanda Kimberlly. Ela tá competindo sozinha, porque a mãe da Helena tá só no sossego”, diz uma das mensagens. "Eu teria receio de deixar minha filha perto de uma mulher assim. Nítido o incômodo com a Helena", diz outro comentário, que teria recebido uma curtida da modelo e foi interpretado como uma indireta para a atual de Neymar.

Ao se deparar com uma publicação sobre as mensagens, Bruna decidiu se manifestar publicamente e romper o silêncio sobre seu relacionamento com Amanda. Além de afirmar que a modelo não teve empatia enquanto ela ainda estava no pós-parto e se relacionou com o craque, ela também criticou a ex-affair do jogador por expor sua família de forma desnecessária.

"Que pena que ela pensa dessa forma, e que pena que ela nunca me procurou para conversar, já que tem tanto pra falar. Ao invés disso, fica expondo as nossas vidas e filhas por aqui, baseada em coisas inverídicas", Bruna iniciou a declaração e reforçou que jamais faria algo contra a filha caçula do jogador, a pequena Helena.

"Mas vamos lá... No momento em que eu decidi retomar o meu relacionamento com uma pessoa que tinha tido outra filha, eu deixei claro para ele que o convívio com a criança não seria um problema para mim. Muito pelo contrário. Aceitei o pedido que ele me fez de que iríamos nos ajudar com essa situação, que é nova para todos nós”, afirmou.

"Pensar que eu destrataria uma criança, é muito triste! É doentio. A forma de tratamento seria a mesma que eu desejaria que a minha filha recebesse. Ela não tem motivos pra falar sobre mim. Eu nunca falei nada sobre ela. Sempre tive empatia por uma mulher recém parida, coisa que não aconteceucomigo”, Bruna citou o affair entre Neymar e Amanda.

Por fim, Biancardi pediu mais maturidade para Amanda: "Espero que as coisas possam ser resolvidas de outra forma daqui para frente, como pessoas maduras e que tem um ponto em comum que deve ser colocado à frente de qualquer outra coisa. Esse tipo de rivalidade é incabível e não deveria ser alimentada. Pelo menos é assim que eu penso", finalizou.

É importante lembrar que Bruna Biancardi e Neymar tiveram sua primeira filha juntos, Mavie, em outubro do ano passado. Apenas um mês após o nascimento de Mavie, o casal anunciou o término do relacionamento. Em julho deste ano, Neymar revelou o nascimento de sua terceira filha, Helena, fruto de um breve affair com Amanda Kimberlly. Pouco depois, ele também reatou seu namoro com Bruna.

