Monique Evans revela motivo do afastamento da filha, Bárbara Evans: 'Foi por isso'

A apresentadora Monique Evans voltou a falar sobre sua relação com a filha, a modelo e influenciadora Bárbara Evans, que revelou recentemente que as duas estão afastadas. Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, a esposa de Cacá Werneck contou o motivo de a relação entre elas estar estremecida.

Segunda a artista, o motivo foi um problema familiar. "A Bárbara não veio ao aniversário da avó dela de 90 anos. A nossa briga foi por isso", detalhou ela, que também falou sobre as declarações da filha sobre cuidar de sua saúde.

"Eu nunca pedi que ela viesse me ajudar. Primeiro porque eu não preciso que ninguém tome conta de mim. Eu me trato, tomo remédio. A minha mulher está aqui para me ajudar. Ela não veio para o aniversário de 90 anos da avó, você acha que ela viria por mim?", detalhou.

O que Bárbara Evans falou sobre a relação com a mãe?

Na última quarta-feira, 8, ao ser questionada sobre sua relação com Monique, Bárbara falou: "Vamos para a verdade dos fatos. Faz tempo que as pessoas desconfiam que a gente não se dá bem. Sim, nós não nos entendemos muito bem, minha mãe tem depressão e borderline. Sempre dei muito carinho e amor! Tentei ser o mais presente possível. Nós moramos muito longe. Ela é casada com a Cacá [Werneck]. Eu vi um vídeo falando para eu largar a minha família e ir cuidar dela. Não! Eu tenho a minha família e eles precisam de mim. 3 filhos, marido, 3 cachorros e trabalho. Estamos afastadas, por opção dela! E peço que respeitem esse momento. Não irei mais me pronunciar sobre esse assunto", falou.

Após a declaração de Bárbara, Monique também se manifestou. Em entrevistao ao portal Quem, ela contou que está passando por uma fase delicada e destacou que o desentendimento entre mães e filhas é comum, mas lamentou o momento em que a filha falou sobre o assunto. Veja o que ela disse!

Na noite desta quinta-feira, 9, Bárbara Evans voltou a se pronunciar e afirmou que essa seria a última vez que falaria sobre o assunto.

