Bento Veiga, de Pedaço de Mim, fala sobre doença genética que pode fazê-lo perder a visão: 'Não admito'

Bento Veiga (28), o Inácio da série Pedaço de Mim, da Netflix, tem uma doença genética chamada retinose pigmentar, uma condição que pode fazê-lo perder a visão com o passar do tempo. Apesar de todos os desafios, ele diz encontrar no pai, que foi diagnosticado com a mesma condição e já perdeu a visão, forças para continuar escrevendo sua história.

Em entrevista à Revista CARAS, o intérprete reflete sobre a maneira com que passou a encarar o mundo e fala sobre sua carreira musical. Antes de estrear a 1ª novela da gigante do streaming, ele prestou consultoria para a equipe de produção e roteiro. O teste surgiu nos bastidores após incentivo de colegas de trabalho.

"Lido bem com isso, na medida do possível. Muito pela inspiração que tenho em casa. O meu pai me ajudou a ter uma outra percepção. Comecei a entender que essa condição me trouxe uma maneira diferente de ver o mundo. Com outros olhos, literalmente. Isso me ajudou a ter uma relação maior com a música e eu acho isso indispensável", conta.

Veiga afirma ser um homem determinado. No entanto, ele passou por obstáculos impostos pela sociedade por causa da sua condição. Apesar de todos os desafios, ele procura encontrar na vida motivos para ser feliz e fazer arte.

"Então, eu tento sempre ver o lado positivo das coisas. E sou muito bem resolvido. Tiro um sarro saudável. A gente tem de saber rir de si mesmo. Não admito que me diminuam com relação a isso, claro que não. Mas também quero poder lidar com leveza em relação a isso. Apesar de saber que, infelizmente, terei momentos que não serão tão agradáveis. Mas sei lidar com isso", confessa.

“Acredito que nada pode ser limitador. E até os obstáculos estão ali para serem vencidos. Eles não são limites. Não para mim. A ideia é se construir. Evoluir”, conclui o artista, que deseja ganhar um novo personagem após a experiência na série de Ângela Chaves.

