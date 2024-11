Raphael Ghanem expõe frustração e falta de oportunidades nas novelas: 'Não depende de mim'

Em entrevista à CARAS Brasil, Raphael Ghanem desabafa sobre falta de papéis em novelas e revela como virou o jogo com o humor

Raphael Ghanem(34) se considera um comediante atualmente. Com trabalhos em novelas da Globo, como A Lei do Amor (2016) e Malhação (1995-2020), ele lamenta a falta de oportunidades na dramaturgia brasileira e diz ter encontrado na comédia a oportunidade de seguir fazendo arte. "Me trouxe remuneração", afirma em entrevista exclusiva à CARAS Brasil.

"Sou comediante, trabalho como ator quando me colocam, mas eu trabalho mais como comediante desde sempre. Fiz de tudo, mas a função que mais me trouxe remuneração foi a comédia. Então me considero comediante. Eu comecei a trabalhar como ator, mas não tinha trabalho. A comédia me deu trabalho, devo muito a comédia", afirma.

O artista reflete sobre a falta de convites para papéis em novelas e revela o desejo de retornar às telinhas com um personagem interessante. Enquanto a oportunidade não chega, ele relembra que seu sucesso no humor foi conquistado aos poucos.

"Por mim estaria fazendo novelas, porque é uma vida maravilhosa para quem gosta de trabalhar como ator, mas não depende de mim, depende de ter no seu caminho essas novelas. Eu tive a oportunidade, pessoas me ajudaram na época a apresentar pessoas que faziam os testes e tal, mas tem que ter um bom relacionamento. Eu sou, embora não seja tão tímido no palco, no meu dia a dia sou mais introspectivo, fico muito na minha, gosto de ler, de ficar ouvindo música. A comédia dependia de mim e a atuação não", diz.

"Eu participei em 2010, até encontrei o pessoal lá, o Bernardo Mesquita, o Bruno Gissoni, eles faziam os protagonistas da malhação e eu fiz umas participações nessa época, foi muito legal. Aí dali eu fui conhecer uma produtora chamada Carla Lima. Maravilhosa, produtora de elenco. Ela me levou pra apresentar com Paulo Gustavo. E aí eu fiz várias escadas pra ele no 220 Volts. E ali eu ganhei um pouco mais de confiança, de cena, entendi o estilo de improviso que ele fazia e tal. Me trouxe, claro, poxa, eu era super inseguro, mas eu tinha muita consciência, assim, de o que era que ele tava fazendo", relembra.

Paulo Gustavo (1978-2021) foi uma das pessoas que deram oportunidade para Ghanem no mercado da comédia. Depois de passar pela temporada de Malhação em 2010 e fazer participações no humorístico exibido pelo Multishow, ele seguiu para Verdades Secretas (2015) e A Lei do Amor (2016).

"Ele me chamou pra uma outra temporada, acho que eu fiz umas duas temporadas, ou três, eu não lembro. Eu tinha 20 anos, 22 anos. Aí eu fui, fiz um outro programa com a Dani Valente, que ela era protagonista. Aí fiz o Verdades Secretas. Era como se fosse, vamos dizer assim, um elenco, um núcleo da escola, assim. Eu participei em várias cenas muito legais mesmo. E depois eu consegui finalmente fazer um personagem que fosse só meu e tal, que foi em A Lei do Amor, com a Grazi [Massafera]. Foi muito legal", conta.

ASSISTA A ENTREVISTA DE RAPHAEL GHANEM:

