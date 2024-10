Benício Huck ganha declaração romântica da namorada: 'Meu príncipe'

Filho de Angélica e Luciano Huck, Benício Huck e a namorada trocaram declarações especiais em data comemorativa do casal

Filho dos apresentadores Angélica e Luciano Huck, Benício Huck iniciou a manhã desta quinta-feira, 24, em clima de muito romance! O jovem foi surpreendido com uma declaração de amor da namorada, Duda Guerra, que celebrou mais um mês de união do casal.

Por meio de seus stories no Instagram, a companheira de Benício compartilhou algumas fotos especiais de uma viagem recente que os dois fizeram juntos. Apaixonada, Duda Guerra destacou todo seu amor pelo rapaz e ressaltou que deseja passar o resto da vida ao seu lado.

"Mais um mês sendo a menina mais sortuda do mundo de ter você comigo. Te amo demais, amor, você é meu príncipe. Quero passar a vida toda do seu lado. Obrigada por me fazer tão bem, que nosso amor continue crescendo cada dia mais", escreveu a nora de Angélica e Luciano Huck.

Benício Huck, por sua vez, também compartilhou uma homenagem especial à namorada na data comemorativa do casal. "Mais um mês do seu lado. Meu amor por você cresce mais a cada dia. Feliz 6 meses, meu amor. Te amo", declarou ele na legenda de um clique romântico.

Luciano Huck mostra a namorada do filho em viagem com a família

Recentemente, o apresentador Luciano Huck viajou com a esposa, Angélica, dois de seus filhos, Benício Huck e Eva Huck, além da nora, a influenciadora digital Duda Guerra. Em suas redes sociais, o famoso postou o registro de todos juntos em um parque nos EUA e chamou a atenção.

Discreto com sua vida pessoal, raramente, o comunicador posta cliques de sua família, mas, dessa vez, abriu a exceção e acabou revelando que a namorada do herdeiro do meio está participando da viagem deles; confira as fotos!

