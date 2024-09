Ben Affleck teria organizado encontro surpresa com Jennifer Lopez

Fonte revelou as intenções do ator ao ‘armar’ encontro surpresa com Jennifer Lopez e afirma que ele não ‘conseguiu tirar as mãos’ da ex-esposa

Será que o casamento de Ben Affleck e Jennifer Lopez tem volta? Um encontro entre as estrelas reacendeu os rumores de uma possível reconciliação entre o casal. Os dois foram flagrados almoçando juntos no último sábado, 14. O ex-casal foi visto de 'mãos dadas e trocando beijos durante o encontro, que aconteceu no Polo Lounge do Beverly Hills Hotel, de acordo com o Page Six. Essa é a primeira aparição dos dois juntos após divórcio.

Segundo as fontes, a ideia do encontro partiu do astro de cinema, que queria mostrar uma boa relação com a ex-esposa e garantir fotos para os paparazzis: "Foi ideia de Ben Affleck nos encontrarmos lá. Ele queria aquelas fotos. Você vai lá quando quer ser visto. Os paparazzi ficam lá", afirmou a fonte.

Porém o encontro foi além do amigável e Affleck não conseguia desgrudar de JLo o encontro todo: "Quando eles estavam juntos, ele não conseguia tirar as mãos de perto", revelou o contato. "Eles sempre tiveram muita química sexual. Isso não foi planejado. Eles ainda se sentem atraídos um pelo outro", completou.

Apesar das demonstrações de afeto, fontes próximas ao casal afirmam que o divórcio segue em frente. Lopez estaria tentando manter uma boa relação com Affleck, mas ambos pretendem selar o processo de separação. "Ela está tentando ser amigável com Ben. Eles ainda estão seguindo em frente com o divórcio, no entanto", disse uma fonte à People.

Os filhos dos astros também estavam presentes no local mas sentaram em mesa separada dos pais. Seraphina e Samuel, filhos do intérprete de ‘Batman’, e Emme e Max, filhos de Lopez, demonstraram que existe uma boa relação entre os herdeiros. Os artistas também foram flagrados em uma conversa intensa dentro de um carro, fora do hotel.

Vale lembrar que recentemente o ator foi alvo de especulações sobre um novo affair com Kick Kennedy, cunhada de Giulia Be. Segundo pessoas próximas a Ben, o novo relacionamento teria um grau de interesse a mais para o artista.

Jennifer Lopez teria tentado reaproximação de Affleck após o fim

Recentemente, em conversa com o Page Six, fontes próximas a Jennifer Lopez revelaram que a atriz tentou se reaproximar do ex-marido, enquanto estavam prestes a se divorciarem. "O amor incondicional que Jennifer espera não está no DNA de Ben. Ele tem um lado obscuro que ninguém consegue consertar. A (Jennifer) Garner não conseguiu, nem todo o sucesso do mundo conseguiu", disse um dos amigos da atriz.