Ben Affleck teria engatado affair com Kick Kennedy durante divórcio de Jennifer Lopez

Segundo Page Six, Ben Affleck e a cunhada de Giulia Be, Kick Kennedy teriam começado o affair durante o processo de divórcio do ator com J-Lo

Nesta semana, o nome de Kick Kennedy se tornou popular entre os internautas que acompanharam o fim do casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck, que deu o que falar. Isso se deve ao fato de que o Page Six apontou a socialite como o novo affair do ator, que teria sido vista com ele em um hotel e um clube noturno luxuoso de Beverly Hills nos últimos dias.

Nesta terça-feira (27), o portal divulgou mais uma informação revelada a eles por um insider de hollywood. Segundo a fonte, o relacionamento de Kick e Ben teria começado quando o artista ainda estava no processo de separação com Jennifer. As especulações do fim do casamento dos dois vinham desde o início do ano e só se confirmaram recentemente.

O veículo norte-americano procurou por Kick, que se recusou a falar do assunto, e pela equipe de comunicação de Ben, que não respondeu as perguntas até o momento.

Recentemente, o portal revelou que Kick e Ben se conhecem desde antes do artista se envolver com Ana de Armas, com quem teve um relacionamento de um ano, entre 2020 e 2021. Além disso, Kick teria ficado chateada com a decisão dos atores de morarem junto.

Segundo pessoas próximas a Ben, o novo relacionamento teria um grau de interesse a mais para o artista, já que Kick é parte da família Kennedy, a mesma do presidente John F. Kennedy e com muita influência política e econômica nos EUA.

""Affleck amaria ser da, nada mais, nada menos, família Kennedy, o clã Kennedy. É o sonho de todo cara de Boston. Acho que ele prefere muito mais bilhões de dólares do que o tapete vermelho e a vida com J-Lo", disse uma das fontes.

Jennifer Lopez teria tentado reaproximação de Affleck após o fim

Recentemente, em conversa com o Page Six, fontes próximas a Jennifer Lopez revelaram que a atriz tentou se reaproximar do ex-marido, enquanto estavam prestes a se divorciarem. No entanto, J-Lo fracassou, ainda que esperasse ter a presença de Ben ao menos em seu aniversário de 55 anos, realizado nos Hamptons, no estado de Nova York, o que não aconteceu.

"O amor incondicional que Jennifer espera não está no DNA de Ben. Ele tem um lado obscuro que ninguém consegue consertar. A (Jennifer) Garner não conseguiu, nem todo o sucesso do mundo conseguiu", disse um dos amigos da atriz.