Belo fala de relação com Gracyanne Barbosa: 'Onde existe amor, há esperança'

Belo comentou sobre separação de Gracyanne Barbosa após 16 anos de casamento e revelou que ainda tem esperança de uma reconciliação

Belo foi um dos convidados do programa Sabadou, apresentado por Virginia Fonseca no SBT. Na atração, que vai ao ar no próximo sábado, 17, o cantor falou da vida profissional e também da pessoal.

O artista comentou sobre a importância da sua turnê comemorativa pelos 30 anos do grupo Soweto. “É um momento muito importante da minha história e vida profissional…. Resolvemos nos reunir para celebrar a vida. É um projeto de iniciativa minha. O Soweto continua com outro vocalista e estamos relembrando esses sucessos que fizeram parte de muita gente”, disse ele.

Belo também relembrou o fato de ter chorado na estreia da turnê, pouco tempo após anunciar o fim do seu casamento de 16 anos com Gracyanne Barbosa. “Sou um cara muito sentimental, não consigo disfarçar. Admiro os outros artistas que conseguem deixar os seus problemas fora do palco e em cima dele esquecem de tudo. Eu não consigo”.

Apesar da separação, o cantor garantiu que ainda tem esperança de uma reconciliação. “Eu tenho um amor, carinho e respeito muito grande por ela e por tudo o que ela viveu na minha história e continua vivendo na minha vida. Acho que onde existe amor há esperança. De verdade, o amor tudo crê, espera e constrói. O amor suporta. No momento, estamos separados, mas temos uma amizade e um carinho”, concluiu.

Como estão os cachorros com a separação?

Na quinta-feira, 15, Gracyanne Barbosa recorreu às redes sociais para contar aos seguidores como seus cachorros estão reagindo à sua separação de Belo. A musa fitness aproveitou para esclarecer a situação, especialmente agora que está se mudando para São Paulo. Vale lembrar que o ex-casal compartilha a guarda de sete pets.

"Você acha que os cachorros sentem muito com a separação? Deixaria algum com o ex?", questionou um internauta. "Sentem e muito! Qualquer separação, mudança, mexe com nossos bichinhos. Principalmente, quando são criados como membros da familia, recebem todo amor, cuidado, atenção. Os meus são todos criados dentro de casa, como vocês sabem/veem, a maioria já idosos, querem mais atenção, são muito ciumentos", confessou Gracyanne.

E completou: "A Bela, foi a que mais sentiu, mas agora está se adaptando às mudanças, assim como os irmãos. Eu jamais deixaria eles, para onde eu for Kira, Thorzinho e Bela vão comigo! Belety, Açaí e Granola são super apegados a minha mãe. Belety já está idosa, perdendo a visão, precisa de muitos cuidados e, por isso, não aparece mais nos vídeos, os três, gostam de ficar no quarto e detestam barulho (risos)".

Ainda nos Stories do Instagram, a influenciadora compartilhou que uma das cachorrinhas não é tão apegada ao ex-casal. "Ángel não fica sem minha irmã, Bárbara, as duas tem uma conexão que é linda demais!", afirmou. "Tudo aqui tem que explicar para vocês entenderem e não falar que abandonei ninguém", finalizou Gracyanne Barbosa.