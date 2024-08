A atriz Bella Campos abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e, entre um dos questionamentos, estava se ela já pensou em ter filhos algum dia

A atriz Bella Campos pretende aumentar a família em breve! A artista abriu uma caixinha de perguntas no perfil de seu Instagram na noite desta quarta-feira, 07, e, entre um dos questionamentos, estava se ela já pensou em ter filhos algum dia.

E ela respondeu que sim! "Eu quero ser mãe daqui a dois anos e já liguei pra Rihanna guardar os looks das crianças pra repassar pro baby fields", brincou ela, que está solteira após romper o namoro com MC Cabelinho.

Durante a interação, ela ainda falou sobre a dificuldades do publico na dissociação do personagem da atriz na vida real. “Às vezes o público tem dificuldade. Muita gente na época da novela falava que eu era sem sal, Às vezes eu ficava até triste [risos]. Mas é isso, o meu ofício é esse, em cena deixar de lado toda minha vaidade e fazer o que tive de ser feito, emprestar meu corpo pra dar vida a outras mulheres e continuar suas histórias”, disse ela, que esteve no ar recentemente em Vai na Fé (2023), da Globo.

Bella Campos fala sobre ter filhos (Reprodução/Instagram)

Bella Campos revela motivo de estudos no exterior

Recentemente, Bella Campos usou as redes para falar sobre os desafios que impôs a si mesma para aprimorar os conhecimentos linguísticos, o que motivou ela a procurar por um intercâmbio onde pudesse aprender a língua inglesa.

"Muita gente me mandou mensagBens de apoio, o que me emocionou muito. Não é sobre ser da 'Coitadolândia', mas sim, sobre os desafios que a gente se coloca. Os resultados têm processos. Seria muito mais fácil eu vir aqui e só mostrar as coisas boas que estou fazendo, os trabalhos internacionais, mas não falar dos desafios que existem dentro disso", relatou a jovem.

Em seguida, Bella confessou que já se sentiu desconfortável em trabalhos onde não consegue se comunicar com os colegas, por causa da barreira línguística. Na ocasião, a atriz foi contratada na França, mas se sentiu mal por não poder falar com a equipe que estava cuidando dela no set.

"Eu não conseguia me comunicar. Sei que quando eu tenho um trabalho, eu vou fazer e entregar bem feito, só que eu quero ser cada vez melhor. Infelizmente, gosto de ser inteligente, gosto de estudar. Falo isso porque seria muito mais fácil só ser bonita, mas tem um bichinho dentro de mim que sempre quer mais e eu me coloco nesses desafios. Vou me f*dend* no processo, mas me torno quem eu gostaria de ser', desabafou.