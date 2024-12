Beatriz Reis arrasa com look todo recortado para curtir evento

A ex-BBB Beatriz Reis marcou presença na Comic Con Experience, em São Paulo, e arrasou ao usar um look com recortes estratégicos

Nesta quinta-feira, 5, aconteceu o primeiro dia da Comic Con Experience (CCXP), um dos maiores eventos de cultura pop do mundo.

Beatriz Reis marcou presença no evento e arrasou ao escolher um look ousado. A ex-BBB posou para os fotógrafos usando um conjunto de top e calça na cor preta.

O look ainda possuía recortes estratégicos, que ressaltou ainda mais a boa forma da famosa.

Virgindade

A atriz Beatriz Reis, a Bia do Brás, havia revelado que era virgem quando ainda estava confinada no reality Big Brother Brasil 24, da Globo. Na quarta-feira, 4, então, a artista decidiu tocar no assunto novamente após ser massivamente questionada pelos seus seguidores. Na conversa, a famosa revelou que ainda não teve relações sexuais, e que também, não tem pressa para mudar isso, pois aguarda pelo momento certo.

"Para mim, é uma coisa comum. Sou ainda, para matar a curiosidade de vocês, tudo acontece quando tem que acontecer. Acredito que quando for a hora de perder, quando encontrar a pessoa certa, vou saber", pontuou.

A ex-BBB disse ser muito questionada pelos seguidores sobre a virgindade e falou que muitos, inclusive, supõem que ela já teve relações sexuais porque usa looks sensuais, como o vestido que usou para ir ao Prêmio Multishow 2024 ou então calcinhas e biquínis fio-dental.

"Não perdi ainda, muita gente não acredita. Por exemplo, adoro usar fio-dental, todas as minhas calcinhas são fio-dental, é eu postar uma foto de fio-dental e as pessoas falam que não sou mais virgem. Adoro roupa sensual, não tem nada a ver com ser virgem ou não ser virgem. Você pode ser virgem e usar a roupa que você quiser", disse.

A ex-vendedora disse, no início do ano, que não perdeu a virgindade "por escolha e não falta de oportunidade".

Na ocasião, Beatriz revelou que nunca teve um relacionamento sério. "Nunca namorei. Sou muito assim, falante e tudo, mas não conheci ninguém que me interessasse para namorar. Me sinto uma joia preciosa e engraçada ao mesmo tempo", declarou ao site do BBB.

