Obama se declarou à esposa três dias antes de suposto affair com Aninston

O ex-presidente dos EUA, Barack Obama, afirma que Michelle Obama é o amor de sua vida ao parabenizá-la pelo seu aniversário em post nas redes sociais

A ex-primeira-dama Michelle Obama, de 61 anos, completou mais um ano de vida no último dia 17 e foi agraciada pelas felicitações do marido, o ex-presidente dos Estados UnidosBarack Obama, de 63, por meio de uma publicação nas redes sociais. A demonstração de amor pública ocorreu três dias antes dos rumores de affair entre o político e a estrela da série norte-americana Friends, Jennifer Aninston, de 55 , virem à tona.

Diante das especulações de divórcio dos Obama, o post de aniversário em questão encobre indícios da crise do relacionamento do casal. Na ocasião, o político celebra a data com uma declaração à esposa: "Feliz aniversário para o amor da minha vida, Michelle Obama. Você enche cada cômodo com calor, sabedoria, humor e graça – e você fica linda fazendo isso. Tenho muita sorte de poder viver as aventuras da vida com você. Amo você!", escreveu na legenda em que consta a foto do casal em um publicação no X (antigo Twitter).

Confira:

Happy birthday to the love of my life, @MichelleObama. You fill every room with warmth, wisdom, humor, and grace – and you look good doing it. I’m so lucky to be able to take on life's adventures with you. Love you! pic.twitter.com/WTrvxlNVa4 — Barack Obama (@BarackObama) January 17, 2025

Especulações de divórcio entre Barack Obama e Michelle Obama

Nas últimas semanas, os internautas suspeitaram de um possível divórcio entre Barack Obama e Michelle Obama após ex-primeira-dama não acompanhar o marido durante o funeral de Jimmy Carter (1924-2024) e anunciar que não compareceria à posse de Donald Trump com o ex-presidente dos EUA.

A expectativa do anúncio de divórcio aumentou quando fontes compartilharam com a mídia internacional sobre um suposto affair de Obama com Jennifer Aniston.

De acordo com a jornalista Jessica Reed Kraus, que tem uma coluna no Substack, ela recebeu uma DM dizendo que Barack e Jennifer estão juntos depois que um antigo empresário, agora amigo, os conectaram. "Numa reunião com amigos de Jennifer, o assunto affair surgiu e a própria Jennifer admitiu. Definitivamente não é segredo entre seus amigos mais próximos", teria dito a fonte. Jessica disse que a notícia que circula em Washington, D.C há mais de um ano é que Barack e Michelle não estão juntos e devem anunciar o divórcio em breve.

Affair entre Obama e Aninston

No final de 2024, Aninston foi apontada como affair de Obama em uma história publicada por meio de uma revista de entretenimento dos Estados Unidos, cuja primeira página anunciava "A verdade sobre Jen e Barack". O tabloide afirmou, sem evidências, que Michelle e Barack estariam "vivendo vidas separadas", enquanto Obama e a atriz viviam um caso sério.

Em outubro a atriz esclareceu o rumor em uma entrevista ao Jimmy Kimmel Live. “Isso é absolutamente falso. Não há nada verdadeiro nisso. Eu me encontrei com ele uma vez”, e destacou que teve mais interações com Michelle do que com o próprio Barack. “Eu conheço mais a Michelle do que ele”, afirmou.

Segundo o site Daily Mail acredita-se que em 2007, uma festa de gala repleta de estrelas em Hollywood tenha sido a primeira e única vez que Aniston se encontrou com Barack Obama.

Michelle, por sua vez, se declarou ao esposo em comemoração aos 32 anos de casamento com Barack em meio aos boatos: "Eu não poderia ter pedido um parceiro e amigo melhor para passar a vida. 32 anos cheios de ação com meu amor! Por tudo isso, obrigada por sempre me apoiar, estar ao meu lado e encontrar maneiras de me fazer sorrir. Eu te amo, Barack Obama."

Confira:

32 action packed years with my honey! Through it all, thank you for always having my back, being by my side, and finding ways to make me smile. I love you, @BarackObama. pic.twitter.com/6ndEaW1tSu — Michelle Obama (@MichelleObama) October 3, 2024

A assesoria de Michelle esclareceu que a ausência da ex-primeira-dama no funeral de Jimmy Carter foi por um conflito de agenda. Na época, ela estava aproveitando férias prolongadas no Havaí;

Já a sua ausência na posse de Trump, nesta segunda-feira, 20, deve-se por sua relação com o atual presidente dos Estados Unidos. Michelle já havia admitido que achou difícil comparecer à primeira cerimônia de posse de Trump em 2017, e revelou que após o evento caiu em lágrimas.

