Babi Xavier lança novo projeto e abraça maturidade: 'Rédeas da minha vida nas mãos'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Babi Xavier fala sobre seu novo podcast e abre o jogo ao relatar como lida com a maturidade

Babi Xavier (50) estreou em novembro mais um passo na sua trajetória artística, com trabalhos no cinema, novelas, teatro e na música, agora ela está responsável pela apresentação do Podcast 'Dejavi'. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista fala sobre seu novo projeto na carreira e confessa como lida com a maturidade: "Rédeas da minha vida nas mãos".

A apresentadora relembra que o podcast foi idealizado durante a pandemia do coronavírus quando sentiu a necessidade de ouvir pessoas. Babi Xavier menciona que no Dejavi Podcast traz conversas que revelam ondas comportamentais por relatos do cotidiano que fazem refletir sobre como temos levado a vida.

"Serão doses semanais de informação, insights, diversão, aprendizados. A tonalidade é positiva, prática, acolhedora e descontraída. É aquele encontro para um café, do descafeinado", afirma a apresentadora do Dejavi Podcast.

Babi revela que tem desejo de retornar com projetos na televisão, vem novidades, mas no momento está muito focada em seu podcast: "Eu amo TV e quero que todos saibam que estou voltando, como uma marca que se abre para investidores e sei que tudo virá a seu tempo".

"Agora, mergulho no mundo do podcast e de lá transiciono para novos lugares. Esse é um caminho consistente e tudo de bom pode acontecer. Em dezembro, estarei em programas muito divertidos da rede aberta, no SBT, na RedeTV!, e estou voltando com tudo para essa paixão de veículo que agora se mescla com a linguagem da internet, que adoro!", confessa.

ENVELHECER BEM É PARA PRECAVIDOS

Neste ano, Babi Xavier completou 50 anos, além disso, tem dedicado sua vida à arte há mais de trinta anos. A artista revela sobre sua relação com a maturidade e confessa como é amadurecer em frente às câmeras.

"Pensar sobre isso me faz sorrir! Fico feliz! Vejo o passar das gerações no audiovisual e é interessante. Posso viver meu caminho de forma pública, numa boa. Depois de anos de psicanálise, orações e crescimento espiritual, maternidade solo, estudos de psicologia [...] só me vejo seguindo em frente, feliz da vida! Venham junto comigo!", declara.

Sobre os 50 anos de vida, Babi abraça a maturidade e reforça que tem o tempo como um dos seus aliados: "Minha relação com a maturidade é a mais amorosa e respeitosa possível! Envelhecer bem é para os precavidos, para os que param para observar e aprender à sua volta, para os comprometidos com seu processo evolutivo, espiritual e social".

"Envelheceremos ao mesmo tempo, todos que hoje aqui estão, e me preocupo se estaremos juntos nessa descoberta. Gostaria que sim! E, claro, não posso ignorar o elefante na sala, que é envelhecer como uma mulher na nossa cultura latina e patriarcal. Tenho muito a dizer sobre isso. Cheguei aos 50 com as rédeas da minha vida nas mãos", finaliza a apresentadora.

