'Avô do TikTok' morre aos 90 anos: 'Nossa memória e tesouro'

Com 1,5 milhão de seguidores no TikTok, Joe Mack Roy, apelidado pela comunidade de fãs como Pop, ficou conhecido pela personalidade e humor ácido

Jason Roy, o neto do tiktoker Joe Mack Roy, conhecido como Pop nas redes, entristeceu os fãs do "vovô do TikTok" com a notícia de que ele morre, na noite da última quarta-feira (21). O rapaz, que auxiliava o influenciador nos vídeos, revelou que o avô "foi em paz", cercado pelos familiares.

Segundo o TMZ, Joe teve complicações na saúde após o crescimento de uma "massa" na garganta. Nos últimos tempos, Pop esteve afastado das redes o que preocupou os fãs. Então, o neto dele decidiu revelar que o avô não estava bem e que precisava de muitas orações e energias positivas. Joe morreu aos 90 anos.

"É com o coração pesado que anuncio hoje que meu avô, conhecido como Pop, se foi de forma pacífica com a nossa família ao seu lado. Quando alguém que você ama vira uma memória, a memória vira um tesouro. Sou grato de ter vivido 40 anos de minha vida com ele, esperando que um dia seja tão sábio quanto ele", escreveu Jason em sua conta pessoal nas redes.

Joe vivia no estado norte-americano do Texas, onde a família planeja o funeral e, como dito pelo neto dele, revelará em breve mais detalhes sobre a cerimônia aos fãs: "Obrigado por todas as orações. Nós pudémos sentí-las e somos gratos, mais do que imaginam. O Pop pode não ter conhecido vocês pessoalmente, mas ele os amava. Estamos no processo de preparar a cerimônia para o Pop, mas atualizaremos vocês sobre tudo", concluiu o rapaz.

Quem foi Joe Mack Roy

Joe Mack Roy, o Pop, como era conhecido nas redes, ficou conhecido a partir de uma brincadeira do neto, que passou a filmar momentos do cotidiano com o avô de forma aleatória, registrando-as como uma aventura.

Logo que postaram os primeiros vídeos, Joe chamou a atenção de uma grande comunidade de admiradores por causa da sabedoria, personalidade e humor um tanto ácido. Ao logo das gravações, o vovô conquistou o marco de 1,5 milhões de seguidores e 14,5 milhões de curtidas na plataforma.