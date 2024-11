Ator de Volta por Cima dá lição ao relembrar dificuldades na carreira: ‘Sempre me aprimorando'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator João Gabriel D’Aleluia, o Nando de Volta por Cima, fala também de sua paixão por novelas e do apoio dos pais em sua carreira

João Gabriel D’Aleluia (18) está curtindo viver seu primeiro papel como adulto em uma novela, após vários trabalhos na TV Globo. Em Volta por Cima, ele dá vida a Nando, filho do casal Edson e Rosana (Aílton Graça e Viviane Araújo). O personagem tem levantado temas que têm gerado discussões entre o público, como autoestima masculina e uso de anabolizantes. Em entrevista à CARAS Brasil, o jovem conta que já enfrentou dificuldades na carreira e dá lição: "Sempre estudando para conseguir abrir mais portas".

Na obra de Claudia Souto, a mesma autora de Pega Pega e Cara e Coragem, Nando cresce tentando corresponder às muitas expectativas que os pais colocam nele. O problema é que cada um deles espera algo totalmente diferente do jovem. Enquanto o pai deseja que ele siga seus passos e comande a empresa de ônibus, a mãe espera que ele se destaque de forma mais glamurosa na sociedade.

Cursando Administração para satisfazer o pai e treinando e se cuidando esteticamente para satisfazer a mãe, Nando não consegue se ajustar com ele mesmo. Até que conhece a personal trainer Miranda (Gabriela Dias), que acaba o incentivando a usar anabolizantes na intenção de torná-lo fisiculturista.

“O que mais me chama a atenção no Nando é a fase que ele está vivendo, que é a de incertezas, decisões para o futuro, insegurança (…) Essa fase de jovem, que todo mundo passa. Inclusive, estava passando há pouco tempo”, diz João Gabriel. “Nando, para mim, vai ser um personagem inesquecível. Vou aprender muito com ele. E tenho recebido um retorno muito legal do público nas ruas. E o que mais as pessoas falam quando me veem é: ‘Você para de ficar tomando bomba, hein garoto!’ (risos)”, continua.

O jovem ator está tendo a oportunidade de contracenar com Aílton Graça e Viviane Araújo. Ambos voltaram a atuar juntos depois da parceria que tiveram em Império (2014), quando foram Xana e Naná, respectivamente. “É ótimo trabalhar com eles, amo muito estar no set com eles! Além de excelentes profissionais, são pessoas maravilhosas que têm meu total respeito. Aprendo bastante com eles. Sempre que podem, estão me dando dicas”, conta.

João Gabriel D'Aleluia, Viviane Araújo e Aílton Graça - Divulgação/Thais Magalhães/TV Globo

A TRAMA DE CLAUDIA SOUTO

A obra de Claudia Souto é ambientada no Rio de Janeiro e aborda os universos de uma empresa de ônibus e do empreendedorismo feminino.

Madá (Jéssica Ellen) e Jão (Fabrício Boliveira) são os protagonistas, retratos dos brasileiros que não deixam a peteca cair, driblando as adversidades da vida com resiliência e coragem de seguir em frente. “O que mais me encanta nessa novela é a forma como é mostrada a realidade do subúrbio. Me identifico bastante com as histórias contadas, pois nasci e sou criado aqui, em Irajá, na Zona Norte do Rio”, diz João Gabriel.

PAIXÃO POR NOVELAS E DESAFIOS

João Gabriel D’Aleluia já tem no currículo as novelas Além do Tempo (2015) e A Dona do Pedaço (2019), que fez entre a infância e o início da adolescência. Outro destaque foi na minissérie Se Eu Fechar Os Olhos Agora (2019).

“Fazer novela para mim é um dos meus sonhos realizados. Sempre quis, desde criança, quando assistia Carrossel (risos). Então, se estou fazendo novela hoje, foi graças ao pequeno João Gabriel, que perante todas às dificuldades, não desistiu do sonho. Já pensei em desistir, sim, na pandemia, quando fiquei três anos sem nenhum trabalho”, revela.

O jovem ator também fala das dificuldades que já enfrentou na carreira e dá lição: “Acredito que, como em qualquer outra profissão, sempre haverá dificuldades. Nada é e nada vem fácil. Mas viver da arte é um tiro no escuro, pois nós, atores, temos que galgar muito para conseguir se estabilizar no meio artístico. Só que não sou muito de pensar nisso, sabe? Eu só sigo mantendo minha fé em Deus, sempre. E também sempre estudando, me aprimorando para que eu possa conseguir abrir mais portas; sempre com muito pé no chão”.

João Gabriel fala com carinho dos pais, que sempre o apoiaram em sua trajetória. “Sempre! Eles viam o quanto eu tinha sangue nos olhos para conquistar isso. Comecei minha carreira com sete anos. Com oito, já estava trabalhando. E reforço que nada disso teria acontecido se não fosse o apoio dos meus pais, e a luta da minha mãe para me acompanhar nos testes e nos trabalhos”, salienta o artista.

Leia também:Viviane Araújo revela sintonia com Aílton Graça em novela e fala sobre maternidade

VEJA PUBLICAÇÃO DE JOÃO GABRIEL NOS BASTIDORES DA NOVELA: