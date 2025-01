Ary Mirelle rebate comentário inconveniente sobre seu filho com João Gomes: 'Não vou'

Ary Mirelle reagiu a comentários sobre a forma como cuida de seu filho, Jorge, de um ano, de seu relacionamento com João Gomes

A influenciadora digital Ary Mirelle não ficou calada diante de alguns comentários sobre a forma como cuida de seu filho, Jorge, de um ano, fruto de seu relacionamento com o cantor João Gomes. Após abrir uma caixinha de perguntas nos stories de seu Instagram, ela deu uma resposta afiada a uma internauta.

"Você mima muito o Jorge, só vive com ele nos braços", disse a pessoa. "Isso só vai mudar quando ele não couber nos meus braços mais. E é isso. Sou eu quem mimo. A mãe dele. Não estou pedindo para alguém fazer por mim não. Não precisa do incômodo. É meu primeiro e único filho. Estou vivendo uma experiência única e não vou deixar de mimar o Jorge", respondeu Ary.

"Jorge está muito magro. Está acontecendo alguma coisa?", quis saber outra pessoa. "Parei de alimentar ele", ironizou a influenciadora.

Stories de Ary Mirelle no Instagram

Ary Mirelle celebra aniversário do filho com João Gomes

O pequeno Jorge comemorou um ano no dia 16 de janeiro e ganhou uma festa especial em um sítio. A festa teve o tema de Circo e contou com decoração impecável. Além disso, pai e filho apareceram com looks iguais.

João e Jorge usaram fantasias de domadores de circo combinando. Por sua vez, a esposa do cantor e mãe do bebê, a influencer Ary Mirelle, apareceu com um vestido vermelho rodado.

Para decorar a festa, a família escolheu um cenário que parecia uma tenda circense e enfeitou o local com fotos do crescimento de Jorge. Além disso, a festa contou com um bolo todo colorido com o nome do menino e vários balões de açúcar.

A celebração também teve lembrancinhas sofisticadas para os convidados, como mochilinhas para as crianças e docinhos para os adultos. Veja mais!

