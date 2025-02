João Gomes será pai pela segunda vez e já revela o nome do bebê

João Gomes e a esposa, Ary Mirelle, vão ter mais um filho! Eles revelaram o gênero do bebê em um vídeo e já contaram qual é o nome

O cantor João Gomes e a esposa, Ary Mirelle, vão ser pais pela segunda vez! Nesta sexta-feira, 14, eles surpreenderam a todos ao contarem que estão ‘grávidos' novamente e que já sabem o gênero do bebê.

De forma discreta, o casal gravou um vídeo junto com o filho mais velho, Jorge, de 1 ano, para anunciarem que esperam o nascimento de mais um menino! Nas imagens, os dois apareceram usando uma tinta para pintarem as roupas um do outro. No final, eles revelaram que a cor da tinta era azul, representando o gênero masculino.

Além disso, Ary já contou qual é o nome do segundo filho. O bebê vai se chamar Joaquim. “Prazer, nosso Joaquim”, afirmou nos stories.

O casamento de João Gomes e Ary Mirelle

O cantor João Gomesoficializou sua união com a influencer Ary Mirelle, em outubro de 2024. Na época, o casal exibiu as fotos oficiais da união na igreja do Castelo de Brennand, em Recife.

Nas novas fotos, o casal apareceu sorridente e trocando carinhos. Em algumas imagens, eles apareceram juntinhos durante a festa. “Conseguimos, meu amor. Eu te amo”, disse ela na legenda. Nos comentários, o cantor respondeu: “Te amo, gatinha. Eu sou o cara mais feliz desse mundo”.

"Não sonhava em casar na igreja. Nunca tive esse pensamento. Sempre quis muito fazer uma cerimônia na praia, algo mais leve. A decisão de casar na igreja veio agora, bem perto do casamento. Depois de ver esse local e o vestido, acabei mudando de ideia. Vai ser algo diferente do que costumava imaginar, mas do nosso jeitinnho. Tivemos um curto espaço de tempo para organizar tudo, mas será lindo, tenho certeza", disse ela.

Vale lembrar que Ary e João estão juntos desde 2022.

