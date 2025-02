Ary Mirelle revela como descobriu a gravidez com João Gomes: 'Nesse dia'

O cantor João Gomes e a esposa, a influenciadora digital Ary Mirelle, anunciaram nesta sexta-feira, 14, que estão à espera do segundo filho!

O cantor João Gomes e a esposa, a influenciadora digital Ary Mirelle, anunciaram nesta sexta-feira, 14, que estão à espera do segundo filho! Após a revelação, ela compartilhou com os seguidores quando descobriu a gestação: no dia 2 de janeiro de 2025.

Nas redes sociais, ela relembrou o dia especial: "Te descobrimos nesse dia... mamãe foi andar de bicicleta com o papai e passou mal", recordou ela. A publicação veio acompanhada de um registro do casal curtindo um dia de praia. O casal já é pai de Jorge, de 1 ano.

Storie de Ary Mirelle (Reprodução/Instagram)

Como foi o anúncio da gravidez?

O casal gravou um vídeo junto com o filho mais velho, Jorge, de 1 ano, para anunciarem que esperam o nascimento de mais um menino! Nas imagens, os dois apareceram usando uma tinta para pintarem as roupas um do outro. No final, eles revelaram que a cor da tinta era azul, representando o gênero masculino.

Além disso, Ary já contou qual é o nome do segundo filho. O bebê vai se chamar Joaquim. “Prazer, nosso Joaquim”, afirmou nos stories. Vale lembrar que os dois oficializaram a união em outubro de 2024 no Castelo de Brennand, em Recife.

Declaração especial

No início da semana, João fez uma homenagem para a esposa, que completou mais um ano de vida. Na publicação, ele compartilhou registros da amada. "Minha gatinha, tô de cantinho aqui pra te deixar essa mensagem de aniversário… você é muito especial pra mim… muito mais do que você pode imaginar. Quando eu te encontrei a primeira vez nunca imaginei que um dia eu fosse todo seu", iniciou ele.

Que complementou: "Meu coração, o meu amor e a minha vida eu dedicarei pra sempre a ti. Você é a musa da melhor canção que eu fizer… uma grande mãe e a mais linda mulher desse mundo… hoje foi só mais um dia, e eu quero passar a vida inteira com você. Você cuidando de mim e eu de você. Feliz aniversário, meu amor", encerrou.

