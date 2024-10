Arthur Aguiar resgata momentos especiais em aniversário de 6 anos da filha

O ator Arthur Aguiar realizou uma homenagem de aniversário emocionante à filha mais velha, Sophia, que completou 6 anos

Arthur Aguiariniciou o dia em clima de festa! O ator e cantor usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem emocionante feita especialmente para a filha mais velha, Sophia Cardi. A pequena, fruto de seu antigo casamento com a coachMaíra Cardi, completa 6 anos de vida nesta sexta-feira, 18.

Em seu Instagram oficial, Arthur publicou um vídeo com diversas ocasiões marcantes ao lado da herdeira, incluindo momentos de quando ela ainda era uma bebê. Ao longo do registro, o famoso mostrou imagens do crescimento da pequena até os dias atuais.

"Parece que foi ontem que você chegou na minha vida… Acho que eu nunca desejei tanto alguma coisa como eu desejei você. Eu escolheria um milhão de vezes ser seu pai. Filha, eu desejo que Deus continue te abençoando, cuidando de você em cada detalhe, te dando saúde e fazendo com que você seja cada vez mais feliz!", iniciou Arthur Aguiar na legenda da postagem.

"Ontem eu tava olhando o álbum aqui do meu celular e só reforçou o que eu já sabia, a gente viveu MUITOS momentos incríveis juntos e eu confesso que tenho muita saudade deles… De fato, o nosso amor é só nosso e de mais ninguém!! Eu amo demais você!! FELIZ ANIVERSÁRIO minha princesa!!", completou o ator.

Além de Sophia, Arthur Aguiar também é pai do pequeno Gabriel, de 8 meses, fruto de sua atual relação com a influenciadora digital Jheny Santucci.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arthur Aguiar (@arthuraguiar)

Arthur Aguiar impressiona com homenagem para a mãe

Recentemente, Arthur Aguiar usou as redes sociais para prestar uma homenagem para sua mãe, Kátia Aguiar. No dia 15 de outubro, Dia dos Professores, ele fez questão de demonstrar o orgulho que sente dela, que é professora de Educação Física.

Em seu perfil no Instagram, o ator e ex-participante do BBB 22, da Globo, compartilhou algumas fotos da mãe dando aulas para crianças na escola e falou sobre a importância dessa profissão. Além disso, Arthur recordou que sua mãe sempre o incentivou quando ele fazia natação; confira mais detalhes!