A influenciadora Graciele Lacerda, casada com o cantor Zezé Di Camargo, retoma a rotina de exercícios após dar à luz Clara, no dia 25 de dezembro

A influenciadora digital Graciele Lacerda, esposa do cantor sertanejo Zezé Di Camargo, celebrou, na tarde desta segunda-feira, 27, o retorno à rotina de exercícios um mês após dar à luz Clara Lacerda Camargo, no dia 25 de dezembro. Para registrar o momento, a famosa de 44 anos publicou uma foto por meio dos stories de seu perfil no Instagram usando camiseta, legging, tênis e uma garrafa de água.

"A felicidade da pessoa em colocar uma roupinha de ginástica. A última vez que coloquei foi no começo de dezembro. Acho que consegui treinar até a primeira ou segunda semana de dezembro. Depois não consegui mais, e já fiquei quietinha para a Clara nascer. Mas olha isso! Achei que não ia me caber. A barriguinha ainda está aqui. Está voltando, mas vamos lá", disse.

E garantiu que retomará, aos poucos, os exercícios físicos. "Vou começar bem devagarzinho. Esta semana vai ser de adaptação, porque também não sou doida. A gente tem que ir devagar. Só o fato de começar, já está bom", declarou.

Graciele Lacerda registra retorno à academia - Foto: Reprodução/Instagram

Rotina de exerícios físicos e maternidade

Ainda na ocasião, Lacerda explicou como conciliará os treinos à rotina de cuidados com a bebê.

"Agora vou me adaptando com os horários. De manhã e à noite é muito maluco para mim, eu não dou conta. Tenho uma rotina com a Clara de manhã e à noite que são intensas. Na parte da tarde é mais tranquilo. Agora, por exemplo, acabei de dar de mamar, e ela vai ficar por umas três horas quietinha, é o tempo de eu descer. Falei para enfermeira que caso aconteça qualquer coisa ela pode me chamar que subo correndo. Vou ter que me adaptar dessa forma, mas vai dar certo", contou.

