Atitude de Madonna envolvendo Cauã Reymond agita a web: "Faria o mesmo"

A cantora Madonna começou a seguir o ator Cauã Reymond no Instagram. A atitude da Rainha do Pop surpreendeu os internautas, já que ela segue apenas 565 pessoas. O artista, que deu follow em 3.471 pessoas, também inclui a compositora e produtora musical em sua lista. "Se eu fosse ela, faria o mesmo", opinou um fã.

A cantora está solteira desde maio deste ano. De acordo com o The Sun, ela terminou seu relacionamento com Josh Popper em razão do ritmo agitado da The Celebration Tour, que passou pelo Brasil pouco antes do término. Por conta da turnê mundial, a artista e o treinador de boxe não se encontravam há meses.

Enquanto que Cauã Reymond está solteiro desde abril de 2023, quando anunciou o fim de seu casamento com Mariana Goldfarb. Os dois se casaram em abril de 2019 no interior de Minas Gerais e estavam juntos desde março de 2016. Ela foi a primeira namorado que o ator assumiu após o fim de sua relação com Grazi Massafera, em 2013.

O fato de os dois estarem solteiros fez com que a web passasse a teorizar e torcer por um relacionamento amoroso. "A Madonna seguindo o Cauã Reymond a diva tá mesmo de olho na cultura brasileira", disse uma. "Faço muito gosto deste casal", elogiou outro. “Ela não é boba, nem inocente”, afirmou outro internauta, que relembrou um meme. "Se eu fosse ela, faria o mesmo", disse mais um.

Madonna faz reflexão sobre a vida

Recentemente, Madonna fez uma reflexão profunda sobre a vida. Ela completou um ano desde que sofreu um quadro grave de infecção bacteriana e passar dias internada em um hospital de Nova York. Na publicação, a cantora classificou o bem-estar como milagroso, já que ela passou grande parte da internação na unidade de terapia intensiva (UTI).

"Um ano atrás, eu voltava do hospital depois de sobreviver uma doença que ameaçou a minha vida. Eu mal conseguia ficar em pé. Eu tive uma recuperação milagrosa e um ano incrível. Obrigada a Deus. A vida é bela", escreveu a artista. Leia mais!