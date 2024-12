Perfil de Ana Paula Siebert é desativado e Roberto Justus explica o que aconteceu

A influenciadora digital Ana Paula Siebert teve seu perfil no Instagram ser desativado e Roberto Justus explicou o que aconteceu

A influenciadora digital Ana Paula Siebert deixou os fãs preocupados neste final de semana após seu perfil no Instagram ser desativado. Curtindo férias com a família nos Alpes Suíços, a loira não comentou nada e nem deu qualquer indício de que teria decidido sair da plataforma, gerando alvoroço nas redes sociais.

Com isso, o marido dela, o empresário e apresentador Roberto Justus, explicou o que aconteceu neste domingo, 22. "O Instagram da Ana Paula saiu do ar por algum motivo que está sendo averiguado. Está tudo bem com ela. Estamos de férias, mas em contato com a empresa META para que tudo se resolva o mais rápido possível", esclareceu ele nos stories de seu Instagram.

No último sábado, 21, Roberto Justus compartilhou um momento especial ao lado de Ana Paula Siebert e das filhas,Vicky, de 4 anos, e Rafaella Justus, de 15 anos. Na legenda da imagem, ele se declarou: "Amo estar abraçadinho com as minhas princesas!"

Nos comentários, os internautas perguntaram pela influenciadora. "Cadê o insta da Ana?", comentou um. "Aconteceu algo, porque ela provavelmente teria mandado algum story no da Rafa avisando que o dela foi clonado", preocupou-se outra. "Aconteceu alguma coisa. Ana Paula não tem postado e não consigo achar o insta dela", observou outra.

Antes de ter seu perfil desativado, Ana Paula Siebert compartilhou uma série de imagens em que apareceu usando um look de grife para enfrentar o frio de -10ºC nos Alpes Suíços. "Temporada de inverno", escreveu ao posar na neve em meio à floresta. Veja o preço do look aqui!

