Ana Paula Siebert choca com volume de peças para enfrentar frio intenso

A influenciadora digital Ana Paula Siebert está com o marido, o apresentador Roberto Justus, a filha, Vicky e a enteada, Rafaella Justus, na Suíça

A influenciadora digital Ana Paula Siebert exibiu, em um vídeo nesta quarta-feira, 18, a quantidade de peças usadas por ela para enfrentar temperatura negativas na Suíça. A mulher do empresário e apresentador Roberto Justus está de férias com o marido, a filha Vicky, de 4 anos, e Rafaella Justus, de 15 anos, e impressionou ao exibir look 'em camadas' para não passar frio enquanto esquiava.

No registro, Siebert começou com uma base preta de blusa, calça e meias térmicas, acrescentando acima delas mais uma blusa térmica e calças impermeáveis: "Além de ser térmica, ela não deixa [a neve] molhar", explicou.

Como calçado, Ana Paula apostou em botas próprias para neve com pelúcia preto. O par serve para que ela não deslize. Além disso, a famosa investiu em um protetor para as orelhas, do mesmo material usado para revestir seus sapatos, luvas impermeáveis e óculos de esqui com lentes amareladas.

Confira, abaixo, o look completo:

Decoração de Natal de Ana Paula Siebert

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, impressionou ao mostrar a comemoração de Natal que fez para sua família e a do marido na fazenda. No último domingo, 15, aconteceu a reunião especial e a loira postou os registros da festa que organizou.

Além de ter montado mesa com louça natalina e decoração, a mulher do empresário ainda contratou Papail Noel e outros personagens para as crianças se divertirem. A celebração aconteceu com antecedência já que viajarão nos próximos dias para passarem a data em um local especial.

"Natal perfeito é aquele que a gente compartilha com quem ama", escreveu a influencer ao postar as fotos do momento memorável e os vídeos de como tudo aconteceu.

