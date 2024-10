Após polêmica, Rafael Cardoso manda recado: 'As pessoas mudam'

Após polêmica com a ex-mulher Mariana Bridi, Rafael Cardoso mandou um recado em suas redes sociais para os "julgadores de plantão"

Recentemente, Rafael Cardoso entrou em uma polêmica envolvendo a ex-mulher Mariana Bridi. A digital inlfuencer entrou com uma medida protetiva contra o ator, com quem tem os filhos Aurora, de dez anos, e Valentin, de seis.

Nesta quarta-feira, 23, o artista usou o seu Instagram Stories para rebater as críticas. Rafael repostou uma publicação que dizia: "Nunca julgue as pessoas pelo seu passado. As pessoas aprendem, as pessoas mudam".

O famoso ainda mandou um recado para os seguidores. "E assim seguimos o baile. Para os julgadores de plantão", disse ele. Além de Aurora e Valentin, Rafael também é pai de Helena, de dez meses, fruto do seu relacionamento com Carol Ferraz.

Desabafo

O ator Rafael Cardoso voltou a se pronunciar sobre a revelação de que existem dois processos correndo em segredo de justiça sobre o fim do seu casamento com a influencer Mari Bridi. O assunto veio à tona na segunda-feira, 21, quando ela escreveu um texto nas redes sociais para falar sobre o motivo do ex-marido não encontrar os filhos pessoalmente. Ela contou que a justiça determinou a medida protetiva enquanto os processos estão em andamento. Agora, ele escreveu um recado nas redes sociais para dar a sua versão dos fatos.

Em sua mensagem, Rafael negou os boatos que envolvem o fim do casamento. “Nunca encostei um dedo nos meus filhos na mãe deles”, disse ele, e continuou: “Diante de tudo que foi noticiado desde a separação, tenho respondido e expondo muito pouco. Assumo minhas responsabilidades, porém, ontem fui bombardeado com notícias sobre dois processos que correm em segredo de justiça. Como não podemos expor por menores, venho aqui afirmar que nenhum deles é sobre ter agredido a mãe dos meus filhos ou a eles, como estão noticiando. Sempre fui pai de verdade, como todos acompanham esses anos todos. E nunca me fiz valer da imagem deles para me beneficiar. Nunca quis expor a situação, mas recebo uma enxurrada de comentários afirmando coisas que não são realidade sobre meus filhos. E o que deixei claro é que nunca foi da minha vontade não os ver. Espero que tudo fique em paz. E que o contato presencial com meus filhos seja reestabelecido o mais breve possível”.

Então, ele contou que pretende revelar os detalhes quando os processos forem encerrados. “O processo corre em segredo de justiça, mas depois de julgado poderemos falar abertamente. Quando tivermos acabado com essa história, julgamento e afins, prometo contar uma breve longa história para vocês”, declarou.

Por fim, Cardoso reafirmou que está tranquilo sobre o que aconteceu no passado. “Estou em paz, com a consciência tranquila. Nunca encostei um dedo na mãe ou nos meus filhos! Assim que a justiça se manifestar, quebrarei o silêncio e vocês conhecerão a verdadeira história. Assumo meus erros. Não vivo de imagem criada ou qualquer tipo de personagem. Minha essência será revelada quando chegar a hora certa”, finalizou.

