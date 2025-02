Após fim da relação com Victor Sampaio, Fernanda Paes Leme surge reflexiva nas redes sociais

Aproveitando dias de descanso na Bahia, Fernanda Paes Leme compartilhou uma reflexão sobre recomeços: "Me acolho e sou acolhida"

Nesta segunda-feira, 3, Fernanda Paes Leme usou as redes sociais para compartilhar uma reflexão com os seguidores. A apresentadora, que está em viagem por Salvador, na Bahia, anunciou o fim do relacionamento com o empresário Victor Sampaio na última quinta-feira, 29. Juntos, eles são pais da pequena Pilar, de 9 meses.

“Nada melhor que Salvador pra prestar atenção nesse movimento da vida e do mundo. 2025 começou com muitas reflexões, mas também com uma certa leveza de saber que independente de muita coisa eu me acolho e sou acolhida", iniciou ela no Instagram.

"É nessa cidade que minha mente voa, que meus olhos vibram, que minha alma agradece. É nessa cidade que os sorrisos em volta me deixam transbordando de afeto. Essa cidade de preciosidades. Salve, Salvador. Salva a dor. É preciso levantar o rosto pra ver o sol se pôr, é preciso olhar em frente pra receber esse espetáculo como presente. E eu só agradeço”, finalizou Fe Paes Leme.

Vale destacar que Fernanda e Victor esclareceram que a decisão de se separar foi mútua e que seguem amigos. Em publicações no Instagram, a atriz e o empresário afirmaram que o vínculo entre eles se transformou em amizade e reforçaram o compromisso de criar a filha em conjunto.

Viagem de despedida

O empresário Victor Sampaio publicou uma declaração sobre o relacionamento com a ex-mulher, a atriz Fernanda Paes Leme, após os dois anunciaram o fim do casamento na última quarta-feira, 29. Inclusive, o casal já havia decidido o término em dezembro e a ideia estava sendo maturada há alguns meses, mas o anúncio oficial para as pessoas próximas deles só ocorreu no último mês de 2024.

Na ocasião, os ex-casal fez até uma "viagem de despedida" para Fernando de Noronha, onde passaram a virada e os primeiros dias do novo ano.

"Fizemos uma linda viagem de despedida pra onde tudo começou, em Noronha. Olhamos para esse momento não como um fim, mas como um recomeço de uma nova e bonita relação. Uma relação de amizade e de família, uma nova história", disse na legenda da publicação em seu perfil no Instagram. Veja os registro!

