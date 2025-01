Victor Sampaio presta homenagem a Fernanda Paes Leme após anúncio de separação

Ex-companheiro de Fernanda Paes Leme, Victor Sampaio se pronunciou pela primeira vez após o fim de seu relacionamento com a atriz

Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio anunciaram o fim da relação na tarde desta quarta-feira, 29, por meio de uma publicação nas redes sociais. O término da união, que durou quatro anos, foi confirmado pela atriz e apresentadora em seus stories no Instagram.

Após a postagem de Fernanda, foi a vez de Victor se pronunciar pela primeira vez a respeito do assunto. Em seu perfil oficial, o pai da pequena Pilar, de 9 meses de vida, prestou uma homenagem a agora ex-companheira e destacou a grande cumplicidade que os dois sempre tiveram.

"Esse post é mais uma homenagem do que um anúncio. É uma homenagem pra minha parceira dos últimos 4 anos, uma pessoa maravilhosa, especial, parceira, que tive a SORTE de passar 4 anos do lado. Foram 4 anos de muito amor, de autoconhecimento, de MUITA parceria e cumplicidade e essas coisas realmente NUNCA faltaram entre nós. Passamos por muitas dificuldades em âmbitos pessoais e profissionais que nunca imaginávamos que iríamos passar. Mas sempre tivemos um ao outro para nos ajudar a passar por todas as dificuldades", iniciou ele.

"No fundo, já sabíamos que não iríamos mais continuar como um casal já faz uns meses. Mas até para isso, fomos maduros e parceiros, sabendo que até para uma separação precisaríamos estar bem e conectados. Por isso, esperamos passar por todas as turbulências que estávamos vivendo tanto como casal como em termos individuais para tomarmos essa decisão em conjunto apenas no meio de dezembro, mas mantivemos em segredo e só contamos para familiares e para nossos melhores amigos", continuou.

"Nunca nos desrespeitamos, nos xingamos, levantamos a voz um pro outro e por isso resolvemos nos separar da mesma forma como iniciamos!! Com muito amor e respeito com chave de ouro. Fizemos uma linda viagem de despedida pra onde tudo começou, em Noronha. Olhamos para esse momento não como um fim, mas como um recomeço de uma nova e bonita relação. Uma relação de amizade e de família, uma nova história", disse ele em outro trecho.

Por fim, Victor Sampaio declarou que tanto a filha, Pilar, quanto Fernanda Paes Leme, sempre serão suas prioridades na vida. "Você me deu o maior presente que eu poderia ter recebido, minha FILHA, minha NEZA BELEZA!! Saiba que vocês são e sempre serão minha prioridade, minha FAMÍLIA!! AMO VOCÊS!! Contem comigo para o que der e vier!! Sempre seremos fechamento!", concluiu.

