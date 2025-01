Fernanda Paes Leme e o ex fizeram 'viagem de despedida' antes de término

A atriz Fernanda Paes Leme e o empresário Victor Sampaio já haviam decidido se divorciar em dezembro e viajaram juntos para celebrar a virada do ano

O empresário Victor Sampaio publicou uma declaração sobre o relacionamento com a ex-mulher, a atriz Fernanda Paes Leme, após os dois anunciaram o fim do casamento na última quarta-feira, 29. Inclusive, o casal já havia decidido o término em dezembro e a ideia estava sendo maturada há alguns meses, mas o anúncio oficial para as pessoas próximas deles só ocorreu no último mês de 2024.

Na ocasião, os ex-casal fez até uma "viagem de despedida" para Fernando de Noronha, onde passaram a virada e os primeiros dias do novo ano.

"Fizemos uma linda viagem de despedida pra onde tudo começou, em Noronha. Olhamos para esse momento não como um fim, mas como um recomeço de uma nova e bonita relação. Uma relação de amizade e de família, uma nova história", disse na legenda da publicação em seu perfil no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Victor A. Sampaio (@victorasampaio)

O casal curtiu a viagem vários amigos famosos, como Paulinho Vilhena, Sophie Charlotte,Xamã, Jade Picon, entre outros. Fizeram campanhas publicitárias, passeios juntos, e também separados pela ilha. Embora os dois tenham anunciado a separação, eles continuarão sempre ligados, pois são pais de Pilar, de nove meses.

O fim do casamento de Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio

Fernanda e Victor ficaram juntos por quatro anos. No texto publicado em seu perfil no Instagram, a atriz confessa que se sentiu triste com a separação, mas celebrou a maturidade que tiveram para colocar encerrar o relacionamento. Confira!

Leia também: Victor Sampaio presta homenagem a Fernanda Paes Leme após anúncio de separação