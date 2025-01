Especialista comenta desabafo de Fernanda Paes Leme após separação: 'Comum'

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira ainda ressalta que o primeiro ano do casal após a chegada de um filho é de muitos testes

A atriz Fernanda Paes Leme (41) anunciou, na última quarta-feira, 29, a separação de Victor Sampaio (32), por meio de um longo texto publicado nas redes sociais. Ela citou que "não houve nenhum fator externo" e que a decisão não foi "tomada no calor de algum momento". Juntos desde 2021, os dois são pais de Pilar, de nove meses. Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira comenta o caso: “Comum”.

A famosa também declarou que "viver num relacionamento que tinha se transformado numa relação de amizade apenas não era bom" nem para ela nem para a filha do casal. E ainda lamentou a separação, mas garantiu que ela aconteceu sem brigas. "Fica a tristeza por algo que se rompeu. Mas não existiu revolta, brigas, nada disso", destacou.

Victor também usou suas redes sociais para falar sobre o término após quatro anos de união. "Passamos por muitas dificuldades em âmbitos pessoais e profissionais que nunca imaginávamos que iríamos passar. Mas sempre tivemos um ao outro para nos ajudar a passar por todas as dificuldades", escreveu.

O pai de Pilar ainda falou que a decisão foi tomada em dezembro, mas meses antes, eles já sabiam que não iriam mais continuar como um casal. No início do ano, eles fizeram juntos uma viagem de despedida para Fernando de Noronha. "Nunca nos desrespeitamos, nos xingamos, levantamos a voz um pro outro e por isso resolvemos nos separar da mesma forma como iniciamos!! Com muito amor e respeito com chave de ouro", reforçou.

A psicóloga Letícia de Oliveira pontua sobre o primeiro ano de vida do casal após a chegada de um filho: “Costumo falar para os meus pacientes que é um ano de muitos testes, de muita paciência, porque os cuidados com a criança são enormes, a exaustão é enorme, a autoestima da mulher fica completamente comprometida fisicamente, e em relação à produtividade também. Ela não consegue ainda se identificar no mundo com esse novo papel”.

“Em contrapartida, o casal sente falta dessa conexão, mas é uma conexão que fica muito sob controle da criança, das necessidades básicas – que ali no primeiro momento é muita privação de sono, introdução alimentar, engatinhar, o andar. E como toda tensão fica muito em torno da criança, a vida do casal estremece. A sensação é de que eles se tornaram amigos, sócios, mas não mais amantes, não mais namorados”, completa.

Segundo a especialista, tudo começa a melhorar depois desse primeiro ano de vida do bebê. “Não sei exatamente o que aconteceu (sobre o caso de Fernanda Paes Leme), mas pelo que eles relatam, parece que não houve uma traição, não houve nada de mais grave. Acredito que tenha havido um afastamento natural, que é comum em quase 100 por cento dessas famílias de primeira viagem, desse primeiro ano do filho. Então, é até um alerta: procure terapia", diz.

"Saiba que esse primeiro ano você vai olhar para o parceiro com muito mais raiva, com muito mais irritação. Você, parceiro, homem, vai olhar para sua esposa com, talvez, muito menos admiração de mulher e muito mais admiração como mãe. E para a gente processar todas essas mudanças, demanda tempo. E muitos casais acabam não esperando esse tempo para as coisas decantarem”, finaliza.

VEJA COMUNICADO DE FERNANDA PAES LEME NA ÍNTEGRA

"Oie! Pensei e refleti muito sobre ter esse papo com vocês... Vou tentar não me alongar, mas também não queria ser superficial, então vou direto ao ponto: Eu e o Victor não somos mais um casal. Nossa relação agora é de amigos e pais da Pilar. E essa última, principalmente, é definitiva.

Aprendi desde cedo a ter consciência do que eu quero pra mim, mas quando a Pilar nasceu, eu percebi que só o que é bom pra mim não basta, eu preciso do melhor pra minha filha, e viver num relacionamento que tinha se transformado numa relação de amizade apenas não era bom nem pra mim e nem pra ela.

Eu acredito que gente tem que estar feliz para os nossos filhos, e eu e Victor estaremos muito melhores cuidando das nossas vidas separadamente. Só pra não criar nenhum tipo de especulação... Não houve nenhum agente externo que motivou essa separação, foi algo vindo de nós, da nossa convivência, das nossas necessidades individuais e da nossa relação.

Tá tudo bem. Fica a tristeza por algo que se rompeu. Mas não existiu revolta, brigas, nada disso... Somos adultos e vamos transformar o sentimento que existe, aos poucos, em algo muito mais bonito e leve pra todo mundo.

Fica também a felicidade e consciência de que todo o tempo em que estivemos juntos, deu certo. Deu muito certo. Porque dele veio nossa filha, nosso laço, e é por ela que a gente decidiu ser feliz, longe de uma rotina juntos que estava se tornando incompatível com nossas necessidades.

Não foi uma decisão tomada no calor de algum momento. Foi algo pelo qual lutamos contra por um tempo, mas decidimos ser fiéis ao que estávamos sentindo de verdade e amadurecemos até chegar aqui.

E Pipa tem uma mãe e um pai que a amam incondicionalmente, que fazem tudo por ela e estão prontos para transformar dois lares em novos lugares cheios de felicidade e presença.

Fui criada pra não viver de aparências, pra buscar o que eu quero e preciso, e é isso que eu vou fazer... Aliás, que sempre fiz.

Nisso tudo eu sou muito grata ao Victor, meu parceiro no maior projeto da minha vida - que foi a maternidade, meu amigo de tantos anos, pai da minha filha, meu sócio. Desejo que você seja feliz, desejo ser feliz e que nossa felicidade reflita em nosso bem mais precioso que é a nossa Pipa", concluiu a atriz.

