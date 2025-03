Ex-BBB Cezar Black lamenta morte de seu cachorro: 'Não sei viver sem você'

Ex-participante do BBB 23, Cezar Black se despediu de Rocco, seu cachorro de estimação; pet lutava contra um câncer nos ossos

Cezar Black, ex-participante do BBB 23, da TV Globo, usou as redes sociais para compartilhar uma triste notícia com o público. Em seu perfil oficial, o famoso contou que seu cachorro de estimação, Rocco, faleceu nesta sexta-feira, 28.

O pet de Black, que já não estava bem de saúde há alguns meses, foi diagnosticado com câncer nos ossos e precisou amputar uma das patas recentemente. Desde que descobriu a doença de Rocco, o ex-BBB dividiu com os seguidores as atualizações sobre o quadro de saúde do animalzinho.

Em homenagem ao cachorro de estimação, Cezar Black publicou uma sequência de fotos ao lado de seu fiel companheiro e destacou o quanto está sendo difícil encarar a partida do pet. "Descanse em paz meu amor. Obrigado por ter me ensinado tanto nesses 11 anos ao meu lado. O real significado de amor incondicional, de companheirismo, de amizade, de felicidade", iniciou ele.

"Eu daria a minha vida pela sua sempre, eu não sei viver sem você. Não me preparei para este momento. Meu coração nunca sofreu tanto assim. Aprendi nesses últimos meses com você a verdadeira força e vontade de lutar pela vida. Eu vou te amar pra sempre Rocco. Sei que você hoje está bem, ao lado do Senhor olhando por mim. Você foi tão amado filho. Não apenas por mim, mas por todos o Brasil", continuou.

Por fim, Cezar Black se despediu de Rocco e agradeceu aos seguidores por todo carinho dedicado ao cãozinho. "Você sempre foi sinônimo de amor. Obrigado por tudo. Enquanto eu respirar, você não sairá do meu pensamento. Obrigado Brasil, por dar tanto amor ao meu filhote. Eu te amo pra sempre Rocco", concluiu o ex-BBB.

Especialista explica diagnóstico do cachorrinho Cezar Black

Ex-participante do BBB 23, Cezar Black (37) chocou o público ao revelar o estado de saúde de Rocco, seu cachorro de estimação. O pet, que já está com o famoso há 10 anos, foi diagnosticado com câncer nos ossos e precisou amputar uma das patas recentemente.

Cezar Black já havia revelado que o cachorrinho apresentou metástase pulmonar. Em entrevista à CARAS Brasil, a médica veterinária Nayara Freire, que acompanhou Rocco durante todo o processo, explica sobre o câncer em cachorros; confira o bate-papo completo com a especialista!

