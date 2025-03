Ex-BBB Alane Dias engata novo affair com famoso após romance com José Loreto

Após viver um affair com o ator José Loreto, a ex-BBB Alane Dias estaria conhecendo melhor um outro famoso; saiba quem é

Ao que tudo indica, a fila de Alane Dias já andou! Recentemente, a ex-participante do BBB 24, da TV Globo, viveu um romance com o ator José Loreto e, apesar de nunca terem confirmado publicamente a relação, os dois foram flagrados diversas vezes juntos, inclusive aos beijos.

No entanto, o relacionamento parece mesmo ter chegado ao fim. De acordo com informações do portal LeoDias, Alane estaria vivendo um novo affair com outro famoso: Francisco Gil . O cantor é filho de Preta Gil com o ator Otávio Muller.

Segundo o colunista, a ex-BBB e Francisco foram vistos em clima de romance durante uma estadia em Fortaleza, no Ceará, onde diversos famosos marcaram presença, incluindo José Loreto. Fotos do suposto novo casal trocando carícias de forma discreta ainda foram compartilhadas.

Alane chegou a prolongar sua passagem pelo local e seguiu acompanhada do neto de Gilberto Gil. Os dois foram vistos juntos em momentos como almoço, passeios, atividades físicas e tomando banho de sol e piscina. Até o momento, nenhum dos dois se pronunciaram sobre o assunto.

Vale lembrar que Francisco Gil não assumiu publicamente nenhum relacionamento após se separar de Laura Fernandez, em 2020. A ex-BBB, por sua vez, está solteira desde o fim de sua união com Lucas Silva, irmão do cantor Silva.

🚨VEJA: Leo Dias divulgou um flagra de Alane Dias e Francisco Gil em um momento romântico, confirmando o envolvimento do casal. pic.twitter.com/qWjp8mY3I6 — CHOQUEI (@choquei) March 23, 2025

José Loreto elogiou Alane Dias

Em fevereiro deste ano, José Loreto falou abertamente sobre o envolvimento com Alane Dias. Em entrevista à 'Quem', o artista informou que os dois estavam se conhecendo melhor.

"A mídia deixa as coisas mais ansiosas. Dá uma ansiedade para algumas coisas, acelera uns processos. Estamos vivendo, nos conhecendo. Alane é uma mulher incrível, minha amiga", declarou Loreto, destacando a exposição da mídia em relação aos dois.

"É divertido viver esse romance, mesmo com toda a exposição, porque ela é uma mulher incrível. Mas poderia ser menos (exposto)", acrescentou o artista, que não poupou elogios a Alane Dias. A ex-BBB fez sua estreia no Carnaval 2025 como musa da Acadêmicos do Grande Rio na Marquês de Sapucaí.

Leia também: Alane Dias fala sobre machucados no bumbum durante desfile de Carnaval