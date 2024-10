Irmã de Liam Payne desabafa sobre a morte do cantor: 'Não consegui te salvar'

Nas redes sociais, Ruth Gibbins, irmã de Liam Payne, comoveu ao falar sobre o cantor, que morreu na última quarta-feira (16)

Ruth Gibbins usou as redes sociais neste sábado, 19, para falar pela primeira vez sobre a morte de seu irmão, Liam Payne. O cantor britânico, que fez parte da banda One Direction, morreu aos 31 anos na última quarta-feira, 16, após cair do terceiro andar do hotel onde estava hospedado, em Buenos Aires, na Argentina.

Em seu Instagram, Ruth compartilhou algumas fotos com o irmão e fez um desabafo comovente. "Meu cérebro está tendo dificuldade em entender o que está acontecendo, não acredito que você se foi. Só quero dirigir até sua casa e te encontrar lá escrevendo uma música ou fazendo arte e sentar com você enquanto você desenha ou faz algum artesanato", começou o texto.

"O que mais amo em você é sua habilidade de me fazer rir, nunca dou tanta risada igual quando estou com você. Sempre admirei seu talento, deveria ser ilegal e não ter apenas a habilidade de ser bom em algumas coisas, mas em tudo o que você tenta fazer, sem nem saber que está arrasando todas às vezes. Amo sua gentileza e sou muito orgulhosa de te chamar de meu irmão e meu melhor amigo. Você também fazia um ótimo jantar de domingo", acrescentou.

"Não sinto que esse mundo foi bom ou gentil o suficiente com você e, várias vezes ao longo dos últimos anos, você tentou muito superar tudo que estava contra você. Você só queria ser amado e fazer as pessoas felizes com a sua música. Você nunca acreditou que era bom o suficiente, espero que agora consiga ver a enxurrada de amor que nunca recebeu quando estava vivo", lamentou.

"Obrigada por mudar a minha vida, obrigada pelas memórias incríveis, obrigada por ser o melhor amigo e irmão que eu poderia ter. Nós vamos tomar conta de Bear [filho de Liam] e ele sempre vai saber o quão incrível o pai dele era e o tanto que você idolatrava ele. Desculpa que não consegui te salvar. Te amo e meu coração sente muito a sua falta. Pela última vez, preciso te falar que estou aqui se você precisar de alguma coisa e eu dirigiria até o fim do universo para te trazer de volta", completou.

Ruth Gibbins fala sobre a fama de Liam Payne

Em outro trecho da carta que escreveu, Ruth falou sobre a fama Liam Payne, que fico conhecido após participar do reality show musical 'The X Factor' e depois passou a ser um dos integrantes da banda One Direction.

"Ele saiu de casa quando tinha 17 anos para seguir seus sonhos, foi isso que me fez passar na prova de habilitação durante a época do The X Factor, porque não conseguia nem pensar em não ir até ele. Regularmente, dirigia até ele depois que terminasse de trabalhar só para tomar um chá e conversar", recordou.

"Costumava buscar ele no trabalho quando tudo começou, especialmente depois dos shows. Liam costumava colocar no celular as novas músicas para os álbuns, ele amava o One Direction e amava seus irmãos [os outros integrantes da banda], nós falávamos muito sobre isso. Ele costumava tocar uma atrás da outra as músicas que foram gravadas, mas não seriam usadas. Ficávamos sentados ouvindo como se fosse um mini show", acrescentou.

"Liam nasceu com música nas veias, era claro desde que ele era pequeno que tinha uma qualidade que iria fazer dele uma estrela. Poderia sentar e escutá-lo cantar o dia inteiro, o que dá um trabalhão porque ele nunca parava! Jamais me cansava do olhar que ele me dava ao mostrar novas músicas", completou.